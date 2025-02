Meurtre de Louise à Longjumeau : Un suspect interpellé et son rôle mystérieux

Trois jours après la découverte du corps sans vie de Louise, 11 ans, dans le bois des Templiers à Longjumeau, l'enquête a pris un tournant décisif avec l'interpellation d'un suspect de 23 ans et de sa mère. Le suspect est mis en cause pour meurtre sur mineure, tandis que sa mère est soupçonnée de non-dénonciation de crime.

Trois jours après la découverte du corps sans vie de Louise , 11 ans, dans le bois des Templiers à Longjumeau (Essonne), l’ enquête a pris un tournant décisif avec l’interpellation d’un suspect de 23 ans et de sa mère, 55 ans, ce lundi. L’homme est mis en cause pour meurtre sur mineure, tandis que sa mère est soupçonnée de non-dénonciation de crime. Placés en garde à vue, ils sont actuellement entendus par les enquête urs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Versailles.

20 Minutes fait le point sur les derniers développements de cette affaire tragique.\Comment les enquêteurs ont-ils retrouvé le suspect ? L’élément-clé qui a mené les forces de l’ordre jusqu’au suspect est un document d’identité retrouvé lors des battues organisées dans le bois des Templiers, où le corps de Louise a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi. Selon Le Parisien, c’est un patrouilleur qui aurait mis la main sur ce papier, abandonné non loin de la scène du crime. L’homme auquel il appartient, interpellé ce lundi, serait un marginal. L’exploitation de cet indice a conduit les policiers jusqu’à Rouen (Seine-Maritime), où l’individu de 23 ans et sa mère ont été arrêtés. Pour l’instant, aucune information officielle ne confirme si des preuves matérielles plus directes le relient au crime, mais les enquêteurs poursuivent leurs vérifications.\L’enquête avait déjà progressé grâce à une caméra de surveillance installée sur un réverbère à Longjumeau, sur la D117. Comme l’a révélé Le Parisien, cette caméra a filmé Louise quelques minutes avant sa disparition, vendredi 7 février vers 14 heures. Elle apparaît sur les images marchant sur le passage protégé de la rue Lavoisier, avec un sac à dos et un bonnet. Derrière elle, à environ trois mètres, un jeune homme en doudoune noire, capuche et casquette sur la tête semble la suivre. « On le voit regarder tout autour de lui, comme prudent. Pour nous, il est clair qu’il suit la jeune fille », confie une source. Quelques minutes plus tard, une amie de Louise a témoigné l’avoir vue à l’entrée du bois des Templiers, accompagnée de cet homme en doudoune sombre. D’après son témoignage, la collégienne ne semblait pas contrainte, ce qui soulève une question clé pour les enquêteurs : comment l’homme a-t-il pu convaincre Louise de l’accompagner dans cette zone boisée, alors qu’elle se trouvait à moins de 200 mètres de chez elle ?\L’alerte avait été donnée dès vendredi après-midi par la famille de Louise, signalant sa disparition inquiétante. Après des recherches, son corps a été retrouvé vers 1h50 du matin, dans un secteur isolé du bois des Templiers. L’autopsie, réalisée à l’Institut médico-légal de Corbeil-Essonnes, a révélé de multiples plaies infligées avec un objet tranchant, notamment au thorax et au cou. Selon le parquet d’Evry, « à ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que des violences sexuelles ont été commises ». Un premier homme de 23 ans, correspondant partiellement au signalement du suspect en doudoune noire, avait été arrêté avec sa compagne. Après vérification, il a pu démontrer qu’il se trouvait à son domicile au moment des faits. Les enquêteurs exploitent aussi un autre indice : le téléphone portable de Louise, retrouvé non loin de son corps. Son contenu est en cours d’analyse et pourrait révéler des derniers échanges ou des informations de géolocalisation permettant de mieux comprendre ce qui s’est passé entre sa sortie du collège et son meurtre.\Quelles sont les réactions après ce meurtre ? Au collège André-Maurois d’Epinay-sur-Orge, où Louise était scolarisée, la douleur est immense. Devant l’établissement, des dizaines de bouquets et de bougies ont été déposés en hommage à la collégienne. Une cellule psychologique a été mise en place pour accompagner les élèves et les enseignants face au drame. Dans le quartier, l’inquiétude reste palpable. « La peur est toujours là et au moins cette semaine, je serai rassurée d’accompagner ma fille », a confié une mère d’élève, à l’AFP. « Pendant les vacances scolaires, on va réfléchir à une solution pour qu’elle puisse aller à l’école en toute sécurité. » Pour préserver l’intimité de la famille, aucune marche blanche ne sera organisée, ont annoncé les autorités locales. En revanche, des salles de recueillement seront ouvertes à Longjumeau et Epinay-sur-Orge jusqu’à vendredi. Désormais, les enquêteurs doivent confirmer si l’homme interpellé ce lundi est bien le mystérieux individu en doudoune aperçu suivant Louise, et s’il est le meurtrier présumé. Le rôle exact de sa mère reste lui aussi à éclaircir





