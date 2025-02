Stade Briochin VS PSG: Un Rêve Breton en Coupe de France!

Le Stade Briochin, modeste club de National 2, affronte le géant du PSG en quart de finale de la Coupe de France 2024-25. Un match qui promet d'être mémorable et qui verra les joueurs bretons tenter de réaliser un exploit face au leader de Ligue 1.

C'est l'histoire belle de cette Coupe de France édition 2024-25. Le Stade briochin, modeste club de National 2 , la quatrième division française, va se mesurer le 26 février au leader de Ligue 1 qui écrase tout sur la scène nationale depuis une décennie, le PSG . Après leur exploit face à l'OGC Nice en 8e de finale de la Coupe de France, les joueurs de Saint-Brieuc veulent rêver d'un nouveau miracle dans la compétition.

Le match se disputera 'à domicile' pour le Stade briochin, mais il sera délocalisé au Roazhon Park, à Rennes, afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre de spectateurs. Mais, c'est dans un autre stade que s'est joué le round d'observation. En effet, de nombreux membres de l'équipe de Saint-Brieuc, s'étaient déplacés ce 11 février à Guingamp pour assister au barrage de Ligue des Champions entre Brest et le PSG (remporté 3-0 par le club parisien). Pour l'emporter, les Briochins pourront compter sur l'expérience de leur vétéran, Christophe Kerbrat, déjà vainqueur de la Coupe de France (avec Guingamp en 2014) et qui a affronté le PSG à plusieurs reprises dans sa carrière. Il reste prudent, conscient du calibre de l'adversaire qui les attend : 'Tu sens que le PSG est costaud, solide, avec une vraie force collective.' Même son de cloche du côté de l'entraîneur, Allanou, chef d'entreprise dans l'immobilier en parallèle de son métier de coach. 'J'avais trouvé les Parisiens impressionnants. Les voir jouer en vrai pour la première fois donne l'impression que cela va encore plus vite. Ils ont une caisse de fou, sans faire des courses de malades', analyse le tacticien auprès de l'Équipe. Niveau objectif pour cette rencontre, 'ne pas prendre une valise', rigole l'entraîneur. 'Ce premier quart de finale de Coupe de France dans l'histoire du club doit être une belle fête du football breton et nous permettre de bien figurer', détaille-t-il ensuite. Enfin, prendre du plaisir avec leur public dans un stade qu'ils espèrent évidemment plein





