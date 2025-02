Stade Briochin - PSG : Le quart de finale de Coupe de France se jouera au Roazhon Park

Le Stade briochin (N2) affrontera le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France le 26 février à 21h10 au Roazhon Park, stade du Stade rennais. Le club brestois, partenaire du Stade Rennais depuis 10 ans, profitera de cette opportunité pour disputer un match historique dans un écrin prestigieux.

Le lieu du quart de finale de Coupe de France entre le Stade briochin et le Paris Saint-Germain est désormais officiellement connu. Le 26 février prochain, le Paris Saint-Germain défiera le Stade briochin (N2) en quart de finale de la Coupe de France. S'il était déjà annoncé que la rencontre n'aurait pas lieu au Stade Fred Aubert, celle-ci se déroulera bien comme prévu au Roazhon Park .

Ce mercredi matin, le Stade rennais a officialisé la nouvelle sur son site internet : 'Club partenaire du Stade Rennais F.C. depuis maintenant 10 ans, le Stade Briochin, pensionnaire de National 2, accueillera le Paris SG au Roazhon Park dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Tombeurs de l’OGC Nice au tour précédent, les Griffons feront face au tenant du titre le mercredi 26 février à 21h10.Une annonce qui avait de quoi ravir Arnaud Pouille : ' À la suite du tirage de la Coupe de France, nous avons pris la décision de mettre le Roazhon Park à disposition du Stade Briochin. Partenaire du SRFC, il sera un fier représentant de la Bretagne le 26 février et nous sommes heureux de les accompagner dans l’organisation de ce bel événement. Partenaires du Stade Rennais depuis 2015, nous sommes très heureux de pouvoir fêter ce dixième anniversaire en évoluant au Roazhon Park. Je remercie le Stade Rennais et la famille Pinault de nous offrir la chance de disputer ce match historique pour notre club dans un tel écrin.





