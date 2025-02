Serge Atlaoui, le Français rapatrié d'Indonésie, face à une nouvelle condamnation en France

Serge Atlaoui, français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogues, a été rapatrié en France. Il comparaît devant le tribunal de Pontoise pour l'adaptation de sa peine. Le parquet requiert la réclusion criminelle à perpétuité, la famille espère une libération rapide.

Serge Atlaoui , un Français condamné à mort en Indonésie en 2007 pour trafic de drogues et rapatrié en France la semaine dernière, fait face à de nouvelles poursuites judiciaires. Placé en détention à la prison d'Osny dans le Val-d'Oise, il comparaît mercredi 12 février devant le tribunal de Pontoise. Le tribunal devra décider de l'adaptation de sa peine en France .

D'après nos informations, le parquet de Pontoise va requérir la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale prévue par la loi française dans ce cas. La loi français offre deux possibilités pour adapter une peine étrangère supérieure à la peine maximale française pour les mêmes faits : soit une peine égale au maximum légal français (30 ans), soit « la peine la plus proche en droit français » qui, pour une condamnation à mort, correspond à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette nouvelle a été accueillie avec une grande déception par la famille de Serge Atlaoui, qui espérait une libération rapide. Richard Sédillot, l'avocat de Serge Atlaoui, plaidera en faveur de sa libération et soulignera plusieurs arguments : les 17 années passées dans le couloir de la mort en Indonésie, son comportement exemplaire en prison et la séparation d'avec sa famille. Quelle que soit la décision rendue par le tribunal correctionnel, l'avocat et la famille de Serge Atlaoui ne renonceront pas à leurs efforts. Si la réclusion criminelle à perpétuité est prononcée, la loi prévoit la possibilité de demander une libération conditionnelle après 18 ans de détention. Me Sédillot prévoit de saisir le tribunal d'application des peines dès la décision des juges de Pontoise afin de demander la libération de son client. Serge Atlaoui a déjà purgé 19 ans de réclusion en Indonésie. Si ses demandes sont rejetées, l'avocat envisage de faire une demande de grâce auprès d'Emmanuel Macron





