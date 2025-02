Ryanair s'en prend au ministre espagnol en campagne publicitaire

Ryanair répond à une amende de 107 millions d'euros infligée par le gouvernement espagnol en lançant une campagne publicitaire virulente contre le ministre de la Consommation, Pablo Bustinduy.

Le conflit entre la compagnie aérienne irlandaise Ryanair et le gouvernement espagnol atteint un nouveau niveau. Après avoir été sanctionnée d'une amende de 107 millions d'euros pour des pratiques jugées abusives, la compagnie aérienne low-cost a lancé une campagne publicitaire ciblant directement le ministre espagnol de la Consommation, Pablo Bustinduy, en le caricaturant en clown.

« Ryanair exige que le ministre annule ses amendes illégales », déclare la compagnie dans un communiqué, accompagné d'une photo du PDG Michael O'Leary se tenant devant une affiche grandeur nature du ministre habillé d'un nez rouge et d'une perruque multicolore. L'image est également utilisée sur les réseaux sociaux pour promouvoir une offre spéciale incitant les voyageurs à « réserver à prix fou (avant qu'un clown n'augmente les prix) ». Le conflit entre Ryanair et l'Espagne a éclaté après que le gouvernement espagnol ait infligé 179 millions d'euros d'amendes à cinq compagnies aériennes, dont 107 millions à Ryanair, en raison de frais supplémentaires appliqués aux bagages à main. Michael O'Leary s'indigne et accuse le gouvernement espagnol de s'opposer aux règles européennes sur la tarification aérienne. « Les amendes violent clairement la législation de l'UE (...) qui empêche que des politiciens naïfs tentent d'interférer sur les prix des compagnies aériennes », a-t-il dénoncé.Le ministre espagnol Pablo Bustinduy a déjà réagi à cette attaque en janvier en qualifient le patron de Ryanair de « communiste fou » lors d'une conférence de presse à Bruxelles. En outre, il conteste les redevances aéroportuaires jugées excessives imposées par Aena, le gestionnaire espagnol des aéroports, qui ont conduit la compagnie à réduire de 800 000 sièges ses vols vers l'Espagne d'ici l'été. Interrogé après le Conseil des ministres, Pablo Bustinduy a défendu son action en affirmant que son ministère appliquait la loi avec « rigueur », s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2014. « Mon obligation est de défendre les droits des consommateurs espagnols. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer à faire avec une détermination totale », a-t-il martelé, avant d'ajouter qu'« aucune campagne de pression ni aucune insulte » ne le ferait « reculer dans cette tâche ».





