La Consommation en 2025 : L'Éra du Vivre Plutôt que de Posséder

L'Observatoire Cetelem révèle que les consommateurs d'aujourd'hui privilégient l'expérience et le vivre plutôt que l'acquisition d'objets matériels. Ce changement de comportement est reflété dans le regain des voyages et des sorties, tandis que des inquiétudes quant à l'avenir et le pouvoir d'achat persistent.

Les consommateurs d'aujourd'hui, en 2025, ne s'achètent plus comme ils le faisaient il y a 5 ou 10 ans. C'est le constat émis par le baromètre 2025 de l'observatoire Cetelem, une référence pour ceux qui s'intéressent à la consommation. 10 000 Européens, dont 3 000 Français, ont été interrogés sur leurs habitudes de consommation. Le bilan révèle qu'il n'y a pas d'effondrement de la consommation, on consomme toujours, mais il y a un changement dans ce que nous attendons de la consommation.

Nous sommes entrés dans l'ère du vivre davantage que dans l'ère de l'avoir. C'est une différence fondamentale par rapport à la consommation de il y a 10 ou 15 ans, où l'accent était mis sur la possession d'objets, l'acquisition d'équipements de confort, une deuxième voiture ou un nouveau téléviseur. Cela ne signifie pas qu'on n'aime plus ces choses, c'est juste que nous comprenons aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'une seule vision de notre consommation.Les voyages, un type d'achat qui procure le plus de plaisir aux consommateurs, devancent largement tous les produits, à commencer par les vêtements qui arrivent bien derrière. Pourquoi ? Parce que nous voulons vivre des expériences, et c'est aussi la raison pour laquelle les sorties occupent une place importante dans notre budget. Deux illustrations de ce phénomène : les voyages en avion, par exemple, malgré les préoccupations environnementales, sont revenus à leur niveau d'avant Covid, tout comme les nuits d'hôtel. Dans ce baromètre, les Français sont interrogés aux côtés d'Européens, 10 000 au total. Leurs habitudes de consommation se ressemblent beaucoup. Nous partageons deux points communs avec nos voisins européens. Tout d'abord, nous sommes tous, ou presque, très inquiets de l'avenir avec une tentation majeure à épargner. En moyenne, plus d'un consommateur sur deux prévoit d'épargner davantage à l'avenir. Cela n'est pas très bon pour la consommation car ce que vous épargnez, vous ne le consommez pas. Ensuite, deuxième point commun, vous allez le voir, nous sommes tous, ou presque, des « frustrés de la consommation » selon l'Observatoire Cetelem. Cela signifie que nous devons renoncer à quelque chose que nous désirons. En moyenne, 86% des Européens sont frustrés dans leur consommation. En France, c'est 84%. C'est la preuve que dans tous les pays, le sujet du pouvoir d'achat est vraiment en tête de liste. Nous en voulons plus qu'on ne le peut, c'est la différence entre le vouloir d'achat et le pouvoir d'achat.





