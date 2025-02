Rouen accueillera un Carnaval da Rouen le 9 mars 2025

Ludivine Journaux, guide conférencière et auto-entrepreneuse rouennaise, a décidé de raviver l'esprit de la Confrérie des Conards, une ancienne confrérie joyeuse connue pour ses fêtes carnavalesques du XIVe au XVIIe siècle.

Les affiches pour l'événement commencent à fleurir en ville. Mais qu'est-ce donc que ce « Carnaval da Rouen » annoncé pour le dimanche 9 mars 2025 ? Derrière cette idée, Ludivine Journaux, auto-entrepreneuse et guide conférencière, qui veut raviver l'esprit de la Confrérie des Conards. Des quoi ? Du XIVe au XVIIe siècle, cette confrérie joyeuse organisait de grandes fêtes carnavalesques. « C'était une jeunesse très subversive, qui parodiait notamment l'ordre ecclésiastique », explique Ludivine.

« C'était une période dans l'année où c'était le monde à l'envers, une exultation avant l'austérité du Carême. » À lire aussi Une défoul’room où l'on casse tout pour se passer les nerfs ouvre à Rouen ! Créatrice de Sous-sols, « agenda turbulent » de la culture rouennaise, Ludivine a retrouvé de cet esprit lors d'un séjour au Brésil et durant un carnaval en Galice. « Là, j'ai fait une story sur les réseaux sociaux pour demander si à Rouen on était chaud pour un tel événement, et j'ai eu plein de retours de gens carrément chauds ! » L'idée l'a motivée, puis, elle le reconnaît, « je l'ai un peu oubliée. Sauf qu'en décembre, des gens m'ont relancée pour me demander où c'en était ». Pas le choix, Ludivine a donc décidé d'y aller, épaulée d'abord par l'association les Tatas Fripées qu'elle co-préside, puis par d'autres. Un grand carnaval dans Rouen Cela permet donc au Carnaval da Rouen de se dispatcher d'abord sur 12 « points de chauffe ». Ce sont « des points de rendez-vous par quartier pour que les gens s'ambiancent avant de rejoindre le point de départ du défilé, place du Vieux Marché ». En musique et probablement en joyeux bordel, les carnavaleux défileront en direction de la cathédrale (où une belle surprise pourrait bien les attendre), puis rue Saint-Romain, église Saint-Maclou, rue Eau de Robec pour finir dans les jardins de l'hôtel de ville. À lire aussi Ces histoires surprenantes à Rouen et au Havre lues sur 76actu Les participants sont « encouragés à créer leur costume, dans une idée de subversion, de travestissement. On est dans une ambiance de saltimbanque, de bouffon, avec un aspect satirique ». Des ateliers sont d'ailleurs organisés tout au long du mois de février pour préparer tout cela (le calendrier sur le site de l'événement). Avec ce Carnaval da Rouen, Ludivine, auto-proclamée « abbesse des Conardes », espère créer un événement qui ait « sa propre identité culturelle ». Mais qui sait l'ampleur que cela va prendre ? « Moi je chauffe les gens, mais je ne sais pas ce que les gens vont créer !





