Le Carnaval de Nice 2025 : Un Hommage à l'Océan et à la Biodiversité

Le carnaval de Nice, le troisième plus grand du monde, ouvre ses portes pour une édition 2025 marquée par un engagement fort en faveur de l'environnement et des océans. Le thème « Roi des océans » souligne l'importance de la protection de ce précieux écosystème, en lien avec la conférence des Nations Unies sur l'océan co-organisée par la France et le Costa Rica.

À en croire les organisateurs, le carnaval de Nice est le troisième plus grand carnaval du monde, après Rio et Venise. C'est incontestablement le plus grand de France, surpassant celui de Dunkerque. Pour son édition 2025, qui débutera le mercredi 12 février, le carnaval de Nice mettra en avant le thème de la protection de l'environnement et des océan s.\Le thème choisi cette année, « Roi des océan s », vise à propulser Nice vers l'organisation de la conférence des Nations Unies sur l' océan .

Après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, la France co-organisera, en juin, avec le Costa Rica, la troisième édition de cette rencontre internationale dédiée à la recherche de solutions pour préserver les « réserves inestimables de biodiversité ». Le carnaval intégrera donc largement des thématiques environnementales. Afin de réduire l'impact écologique, les organisateurs ont annoncé l'utilisation de canons à confettis et serpentins biodégradables et promettent d'utiliser un maximum de matériaux de récupération.\En 2024, le carnaval de Nice a attiré 230 000 visiteurs, un record dépassant largement les 200 000 de l'année précédente. L'afflux touristique à Nice représente un véritable atout économique, générant 35 millions d'euros de retombées en 2024, selon Team Nice Côte d'Azur, l'agence de promotion économique du territoire. Pendant le carnaval, les hôtels de Nice ont enregistré un taux d'occupation proche de 90% durant le week-end de lancement de l'événement, une hausse par rapport aux années précédentes, qui profite à l'ensemble des activités touristiques de la ville. \Comme chaque année, le carnaval de Nice accueillera ses traditionnelles batailles de fleurs, créées en 1876. À l'origine, il s'agissait d'échanges simples de fleurs. Cependant, depuis, l'événement a pris une ampleur considérable. Sur les deux semaines du carnaval, quatre défilés sont prévus. Le premier défilé aura lieu le mercredi 19 février avec 14 chars participants, chacun paré de milliers de fleurs. Selon les organisateurs, entre 80 000 et 100 000 fleurs sont lancées par des comédiens costumés lors de ces défilés, « dont 80 % sont produites localement ».\Autre attraction du carnaval de Nice, les Corsi Carnavalesques, organisés sur la place Masséna et la promenade des Anglais. C'est un défilé de chars, d'automates géants, avec une centaine de grosses têtes, des troupes d'arts de rue, des groupes costumés et musicaux. Le Costa Rica, co-organisateur de la conférence des Nations Unies sur l'océan, dispose de son propre char, baptisé « Sanctuaire : un voyage au fond de l’océan ». Les chars du « roi » et de la « reine » de l'océan, personnages principaux du carnaval, seront également révélés pendant les Corsi Carnavalesques. L'incinération du roi, le samedi 1er mars, marquera la fin du carnaval de Nice avec un feu d'artifice sur la promenade des Anglais. \Le carnaval de Nice propose une programmation riche en événements : concerts, défilés, spectacles. Parmi les événements marquants, on peut citer le concert du big band Inter-Directions à l'Opéra de Nice, un orchestre composé d'artistes de la musique de la garde municipale, du conservatoire régional et de l'orchestre philharmonique de Nice. D'autres animations sont ouvertes au public et gratuites, sans réservation, comme la course des garçons de café, pour laquelle les participants doivent se déguiser sur le thème du « Roi des océans », ou encore le combat naval fleuri à Villefranche-sur-Mer, le lundi 17 février.





