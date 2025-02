Richard Ferrand, candidat controversé à la tête du Conseil constitutionnel

Le président Emmanuel Macron doit désigner ce lundi soir son candidat pour la présidence du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, est le favori. Cette nomination, cependant, suscite de vives critiques, notamment de la part des oppositions politiques.

Une décision déjà controversée. Emmanuel Macron doit désigner ce lundi soir son candidat pour la présidence du Conseil Constitutionnel . Richard Ferrand , macroniste de la première heure, fait figure de favori pour remplacer Laurent Fabius à la tête des Sages. Mais cette nomination de ce très proche du président de la République à la tête de l’institution fait grincer des dents.

Pourquoi le profil de l’ancien président de l’Assemblée fait-il polémique ? Et quelles sont les étapes avant sa validation ? On fait le point. De quoi on parle ? Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans. Les « Sages » sont désignés par le président de la République et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher vont chacun procéder à une nomination ce lundi soir. Mais c’est le candidat d’Emmanuel Macron pour succéder à Laurent Fabius à la tête de l’institution qui est le plus attendu. Selon plusieurs sources, le chef de l’Etat souhaiterait nommer Richard Ferrand. Cette nomination apparaît comme un premier héritage pour le président de la République, puisque le premier des Sages officiera jusqu’en 2034, bien après la fin de son second quinquennat. Pourquoi le profil de Richard Ferrand crispe ? Richard Ferrand a le C.V. idéal pour le poste, estiment ses soutiens. L’ex-député du Finistère a été fugace ministre de la Cohésion des territoires en 2017 avant de devenir président de l’Assemblée nationale. Un poste prestigieux, qui avait été également occupé par l’actuel président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius et son prédécesseur Jean-Louis Debré. Mais ce choix est déjà très critiqué par les oppositions, de la gauche au Rassemblement national. « Cette nomination fait vraiment copinage, on place les copains qui n’ont pas été réélus en 2022 », soupire le député RN Alexandre Sabatou. « Ce qu’on regrette, c’est que le Conseil constitutionnel soit aujourd’hui instrumentalisé pour faire de la politique, au-delà de son rôle du contrôle des lois », ajoute-t-il auprès de 20 Minutes. Le Conseil constitutionnel est régulièrement critiqué par la gauche, le RN et une partie de la droite, qui lui reprochent de s’arroger trop de pouvoir et de prendre des décisions « politiques », sur la dernière réforme des retraites, ou encore le projet LR de référendum sur l’immigration. Pourquoi ce poste est-il crucial pour 2027 ? Le Conseil constitutionnel a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution. Alors que certaines mesures du programme RN sont jugées anticonstitutionnelles par certains spécialistes, la présidence de l’institution pourrait avoir un rôle primordial à jouer, à deux ans d’une élection présidentielle incertaine. « Sur le fond, il faut effectivement des gens capables de résister à un changement de régime. Ce n’est pas neutre », explique ainsi une source au fait des nominations auprès de l’AFP. Laurent Fabius, actuellement à la tête du Conseil, avait d’ailleurs rappelé en mai dernier que « la préférence nationale, appliquée de façon systématique », et présente dans le projet RN, était « contraire à la Constitution ». Qu’est-ce qui va se passer ? « Je ne vois pas ce qui pourrait s’opposer à ce qu’il soit désigné », a commenté dimanche sur Radio J le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille. Richard Ferrand, qui se tient publiquement éloigné de la politique depuis bientôt trois ans mais reste proche de l’Elysée, devra encore passer le cap du Parlement. Il devrait ainsi être auditionné par les commissions des Lois du Sénat et de l’Assemblée nationale, le 19 février. Sa candidature pourrait être recalée si trois cinquièmes des élus commissionnaires s’y opposent. Certains macronistes s’inquiètent que l’affaire des Mutuelles de Bretagne, qui lui avait coûté sa place au gouvernement en 2017 et pour laquelle il a obtenu un non-lieu au bénéfice de la prescription, n’affaiblisse sa candidature. Celle-ci est loin de faire consensus en dehors même du monde politique. Dans une tribune au Monde, les universitaires Dominique Chagnollaud et Jules Lepoutre regrettent que le profil de Richard Ferrand « ne s’intègre ni dans une exigence de compétence technique ni dans une impartialité, objective comme subjective, le plaçant au-dessus des contingences politiques ».





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Conseil Constitutionnel Richard Ferrand Emmanuel Macron Laurent Fabius Nomination Politique Française

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Richard Ferrand, le choix controversé d'Emmanuel Macron pour le Conseil constitutionnelRichard Ferrand est en voie de devenir le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le choix d'Emmanuel Macron, attendu lundi soir, suscite des critiques tant auprès de la classe politique que des juristes. La nomination de M. Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale impliqué dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne, soulève des inquiétudes quant à la légitimité de l'institution dans un contexte politique tendu.

Lire la suite »

Richard Ferrand, Choix Controversé pour la Présidence du Conseil ConstitutionnelLe président français, Emmanuel Macron, envisage de nommer Richard Ferrand, un proche politique, à la présidence du Conseil constitutionnel. Ce choix suscite des inquiétudes parmi les juristes qui mettent en lumière les antécédents de Ferrand et les risques de discrédit sur l'indépendance de l'institution.

Lire la suite »

Richard Ferrand, le candidat controversé pour le Conseil constitutionnelRichard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale et proche d'Emmanuel Macron, est en lice pour devenir le prochain président du Conseil constitutionnel. Sa nomination, prévue lundi soir par le président Macron, suscite des débats sur son passé controversé et l'indépendance de l'institution.

Lire la suite »

Richard Ferrand pressenti pour être proposé à la tête du Conseil constitutionnelRichard Ferrand va-t-il prendre la tête du Conseil constitutionnel? Le président de la République doit proposer lundi soir le nom du successeur de Laurent Fabius: si ce marcheur de la première heure fait figure de favori, il devra passer l'épreuve du Parlement avant de devenir le premier des...

Lire la suite »

Conseil constitutionnel : Richard Ferrand en bonne place pour recevoir de Macron la tête de l’institutionLe chef de l’Etat va proposer ce lundi le nom du successeur de Laurent Fabius jusqu’en 2034, soit bien après la présidentielle 2027

Lire la suite »

Richard Ferrand favori pour la présidence du Conseil constitutionnel, mais l'épreuve du Parlement resteEmmanuel Macron doit proposer ce lundi soir le nom du successeur de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Richard Ferrand est en tête, mais devra être validé par le Parlement. Deux autres nominations, pour remplacer Michel Pinault et Corinne Luquiens, seront également effectuées. Le choix d'Emmanuel Macron est d'une importance capitale, concernant à la fois l'héritage qu'il laissera et la résistance potentielle à une éventuelle ascension du RN.

Lire la suite »