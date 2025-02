Richard Ferrand, le choix controversé d'Emmanuel Macron pour le Conseil constitutionnel

Richard Ferrand est en voie de devenir le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le choix d'Emmanuel Macron, attendu lundi soir, suscite des critiques tant auprès de la classe politique que des juristes. La nomination de M. Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale impliqué dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne, soulève des inquiétudes quant à la légitimité de l'institution dans un contexte politique tendu.

Richard Ferrand , ancien président de l'Assemblée nationale, est très probablement le successeur de Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Le choix d' Emmanuel Macron , attendu lundi soir, pèsera d'un poids considérable car le futur président du Conseil constitutionnel restera en poste jusqu'en 2034, bien après la fin du mandat présidentiel.

Cette nomination est d'autant plus délicate que l'éventuelle montée au pouvoir de Marine Le Pen ou de la droite de Laurent Wauquiez, qui ont critiqué le juge constitutionnel, ne peut être exclue. \Le choix de M. Ferrand, un proche de Macron, suscite des critiques tant dans la classe politique que parmi les juristes. Certains estiment que ce choix affaiblira la légitimité d'une institution qui prendra une importance croissante dans le contexte politique actuel. L'ancien président de l'Assemblée, impliqué dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne en 2017, devra également affronter les auditions parlementaires, programmées le 19 février pour l'Assemblée. \La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et son homologue du Sénat, Gérard Larcher, doivent également procéder chacun à une nomination. Mme Braun-Pivet pencherait pour l'ex-députée MoDem et ex-magistrate Laurence Vichnievsky, tandis que M. Larcher pourrait choisir entre le sénateur Philippe Bas, favori, et le ministre François-Noël Buffet. Ces trois nominations feront l'objet d'un vote en commission des lois, et leur validation dépendra de l'approbation d'au moins quatre cinquièmes des membres de la commission.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Conseil Constitutionnel Richard Ferrand Emmanuel Macron Laurent Fabius Nominations Auditions Parlementaires Marine Le Pen RN Droit

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Richard Ferrand, le dernier grognard de Macron près de devenir SageIl se serait imaginé 'éteindre la lumière' des quinquennats d'Emmanuel Macron comme Premier ministre, mais Richard Ferrand, fidèle d'entre les fidèles du chef de l'Etat, va concourir pour la direction du Conseil constitutionnel.

Lire la suite »

Conseil constitutionnel : Richard Ferrand en bonne place pour recevoir de Macron la tête de l’institutionLe chef de l’Etat va proposer ce lundi le nom du successeur de Laurent Fabius jusqu’en 2034, soit bien après la présidentielle 2027

Lire la suite »

Pour Marion Maréchal, le choix de Richard Ferrand comme président du Conseil constitutionnel est «très politique»La députée européenne nationaliste défend une réforme constitutionnelle visant à «dépolitiser» l’institution de la rue de Montpensier.

Lire la suite »

Richard Ferrand pressenti au Conseil constitutionnel : les choix de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher attendusLa présidente de l’Assemblée nationale et celui du Sénat doivent aussi nommer un membre : les noms de Laurence Vichnievsky et Philippe Bas sont avancés.

Lire la suite »

Richard Ferrand, Choix Controversé pour la Présidence du Conseil ConstitutionnelLe président français, Emmanuel Macron, envisage de nommer Richard Ferrand, un proche politique, à la présidence du Conseil constitutionnel. Ce choix suscite des inquiétudes parmi les juristes qui mettent en lumière les antécédents de Ferrand et les risques de discrédit sur l'indépendance de l'institution.

Lire la suite »

Conseil constitutionnel : Richard Ferrand en marche pour la présidenceLe président de la République devrait proposer, lundi 10 février, le nom de Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius à la présidence du Conseil constitutionnel. Ancien président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand est un fidèle de la première heure d’Emmanuel Macron.

Lire la suite »