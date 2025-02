Peur d'une Crise Financière dans le Football Français

DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, n'a payé qu'une moitié de sa dernière échéance à la LFP, suscitant l'inquiétude du président de la FFF, Philippe Diallo. Le mal est profond et un certain nombre de clubs sont en grande difficulté sur le plan financier. Diallo a convoqué une réunion avec tous les acteurs du football français en mars pour trouver des solutions et éviter des scénarios dramatiques.

Peur s'installe à nouveau dans le paysage du football français . Après le long feuilleton des droits TV l'été dernier, DAZN , principal diffuseur de la Ligue 1 (huit matchs sur neuf), n'a payé qu'une moitié de sa dernière échéance due à la Ligue de football professionnel ( LFP ), plaçant l'autre moitié (35 millions d'euros) sous séquestre. Cette affaire sera examinée ce vendredi matin par le tribunal des activités économiques de Paris et le diffuseur devrait être condamné à payer la somme due.

Mais le malaise est profond et Philippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF), a tiré la sonnette d'alarme jeudi après le comité exécutif de la FFF. « Un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Figaro. « C'est un vrai sujet de préoccupation pour la FFF et un certain nombre de clubs sont en très grande difficulté sur le plan de la trésorerie, a-t-il poursuivi. En Ligue 1 et Ligue 2, nous avons des clubs en grande difficulté, mon rôle est d'essayer d'éviter des défaillances (...) On n'est pas à l'abri que des clubs s'arrêtent à la fin de la saison, peut-être avant. La situation n'est pas bonne pour la crédibilité de notre football. »Pour tenter de trouver une solution, le patron de la Fédération a convoqué une réunion avec tous les acteurs du football français en mars. « Les événements récents à la Ligue amènent forcément une forme d'inquiétude de notre part », a-t-il confié à RMC Sport. « Je pense qu'il faut qu'on franchisse un cap. Ce cap, c'est ce souhait que j'ai de pouvoir réunir l'ensemble des parties prenantes, les clubs professionnels, les partenaires de CVC, la DNCG, autour d'un questionnement sur le modèle économique et la gouvernance du football professionnel français. J'en ai fait part à la ministre et à mon homologue de la Ligue (Vincent Labrune, NDLR). J'inviterai toutes ces parties prenantes à venir à la Fédération début mars pour échanger et trouver des solutions ensemble pour mieux préparer l'avenir du football français. » « On n'est pas simplement dans un trou d'air mais peut-être dans une réflexion plus profonde sur le modèle économique et la gouvernance du foot professionnel français. C'est ce que je veux partager avec les présidents des clubs professionnels », a-t-il ajouté Philippe Diallo en assurant ne pas craindre un scénario à la Mediapro, qui avait mis fin à son contrat de diffusion après quelques mois seulement.





