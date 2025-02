L'OMS Face à la Crise Financière Suite au Retrait des États-Unis

Retirada dos Estados Unidos da OMS causa crise financeira e o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus apela à um diálogo construtivo e à mobilização de novas recursos.

L'Organisation mondiale de la santé ( OMS ) se trouve face à un défi majeur suite au retrait des États-Unis , son principal contributeur budgétaire. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l' OMS , a exprimé son regret lors d'une réunion du conseil exécutif de l'organisation à Genève le 11 février. « Nous espérons vivement qu'ils reconsidéreront leur décision et nous accueillerons favorablement l'opportunité d'engager un dialogue constructif avec Washington », a déclaré Tedros.

Face à cette nouvelle réalité, l'OMS a choisi d'adopter une double stratégie : mobiliser de nouvelles ressources et réaliser des économies.Le président américain Donald Trump avait signé un décret dès son entrée en fonction, visant le retrait des États-Unis de l'OMS, une organisation qu'il avait souvent critiquée pour sa gestion de la pandémie de Covid-19. Bien que son successeur, Joe Biden, ait interrompu ce processus de retrait, la décision des États-Unis a mis en lumière la fragilité du financement de l'OMS, qui dépendait fortement de contributions volontaires. Le conseil exécutif de l'OMS a proposé une augmentation de 20% des cotisations des membres pour atteindre au moins 50% du budget de l'organisation d'ici 2030. Cette mesure vise à réduire la dépendance de l'OMS envers un petit nombre de donateurs majeurs et à garantir un financement plus stable et prévisible. Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué l'appui des membres lors de cette réunion et a affirmé que l'OMS était déterminée à mettre en place des priorités basées sur un financement réaliste, à améliorer l'efficacité, renforcer la surveillance et réduire les dépenses inutiles.





