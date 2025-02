Paris : un soleil splendide pour la Saint-Valentin, mais attention au froid !

Paris profitera d'un beau temps ensoleillé pour la Saint-Valentin, mais les températures resteront basses. Attention aux gelées nocturnes et aux matinées fraîches.

Aujourd'hui, les températures à Paris se situeront entre 2 et 7°C. Le soleil dominera la journée, promettant une belle matinée avec des valeurs entre 4°C et 6°C. Une légère brise du nord soufflera. Après quelques passages nuageux, petits et grands pourront profiter d'une après-midi sous un ciel légèrement nuageux, avec des températures allant de 6 à 8°C. Le soir, les Parisiens ressentiront le froid, les températures ne dépassant pas 5°C, avec des valeurs entre 4 et 5°C.

On prévoit une nuit claire entre jeudi et vendredi. Demain, Paris se réveillera sous un ciel magnifique et ensoleillé. Une baisse des températures est attendue, les valeurs oscillant entre 0 et 7°C. Un vent d'est rafraîchira légèrement l'atmosphère. Les Parisiens ressentiront le froid le matin, avec des températures ne dépassant pas 4°C. Les maximales atteindront 4°C tandis que les minimales se situeront autour de 0°C. Après-midi, l'air ambiant se réchauffera avec une hausse de plusieurs degrés, atteignant entre 5 et 7°C. Le ciel restera relativement lumineux, avec quelques éclaircies demain soir. La température moyenne sera de 3°C. Les jours suivants s'annoncent similaires, avec une moyenne de 0°C accompagnée de journées ensoleillées. Profitez bien de la Saint-Valentin demain !





