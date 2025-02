Saint-Valentin à Paris : Idées de Solo Date pour les Célibataires

Découvrez comment profiter de la Saint-Valentin à Paris, même si vous êtes célibataire. Des spas luxueux aux expositions culturelles en passant par des cinémas et des restaurants, trouvez une activité qui vous correspond et célébrez l'amour de soi.

En théorie, la Saint-Valentin est la fête des amoureux, parfaitement ancrée dans l'imaginaire collectif comme le jour où partager des sentiments et des attentions à deux. Mais, comme il existe une myriade de relations différentes et de schémas amoureux qui les accompagnent, il paraît un peu rude de s'auto-exclure de cette célébration, quand bien même on est célibataire.

Au lieu de cela, on peut se dire que notre plus belle histoire d'amour est sûrement avec nous-même et qu'il n'y a aucune raison de ne pas profiter de cette journée en se traitant avec autant de douceurs et de bienveillance que le plus fantastique des êtres aimés. Que faire à Paris pour la Saint-Valentin quand on est célibataire ? Partager un soin au spa Bvlgari avec un(e) ami(e) Pourquoi ne pas renverser les règles et organiser un Galentine's Day ? Cette tendance encourageante, née sur les réseaux sociaux, qui consiste à transformer sa date d'usage par un rendez-vous avec un(e) ami(e) ? Comme une session spa où le temps semble toujours suspendu. J'aime à Paris, celui du Bvlgari pour son immensité enveloppante (1300 mètres carrés dont une piscine de 25 mètres). Ici, on profite d'une suite duo, qui rappelle le Panthéon romain et possède en plus un jacuzzi en onyx vert - la cabine la plus magique du lieu selon moi-. Le soin commence entre les mains des thérapeutes expertes, alliant produits de haute voltige signés Augustinus Bader, ultrasons, LED et radiofréquence. Idéal pour faire peau neuve et sortir en affichant un glow détonnant. De quoi redéfinir, aussi, qui est l'être aimé ce jour, pour contrer en douceur les injonctions qui consistent à pointer qu'il doit forcément être passé de manière romantique. Se plonger dans une ambiance disco à la Philharmonie Si vous êtes seul·es le soir de la Saint-Valentin, et que vous êtes à Paris, je vous recommande chaudement d'aller faire un tour du côté de la Philharmonie, qui inaugure ce 14 février sa grande exposition consacrée au disco. Imaginée par la même équipe qui avait proposé l'exposition sur la musique électronique en 2019 (intitulée Electro : De Kraftwerk à Daft Punk), celle-ci devrait plonger au cœur de l'un des genres musicaux les plus politiques – et prolifiques – de la deuxième moitié du XXème siècle. Et vous donner envie de sortir en club en suivant ! S'offrir une nuit à l'hôtel Pour un solo date, le mieux est d'écouter ce dont on a vraiment envie. Avec l’hiver et la grisaille, ce serait pour moi un séjour à l’hôtel en solitaire pour profiter pleinement d’un lit moelleux XXL, d’un long bain, d’un room service plein de guilty pleasures… et d'un massage en prime pour un moment de détente vraiment mérité. Les eldorados qui me font de l’œil à Paris ou aux alentours ? Le Cheval Blanc pour l’expérience pur luxe et le spa Dior. La Fantaisie pour son univers tout doux ou encore L’Abbaye des Vaux de Cernay pour son passé historique. Participer à un atelier d'écriture Si la Saint-Valentin est souvent critiquée d’être une fête commerciale (à raison), je ne peux m’empêcher de penser qu’elle reste une occasion – au même titre que Noël qui, dans le même genre, nous dérange étrangement beaucoup moins – de célébrer l’amour des sien·nes comme de soi. Et comme tout sentiment, il grandit dans les attentions qu’on lui donne. Alors les années où je me retrouve seule le soir de la Saint-Valentin, je prends toujours soin à me faire plaisir. Cela passe par un dîner entre ami·es ou un bon film, mais aussi par des activités qui permettent de se découvrir. Dernièrement, j’ai adoré participer à un atelier d’écriture organisé par une librairie où j’ai mes habitudes de lectrice. Au programme : penser librement, inventer les mots qui nous manquent au quotidien et, si l’envie nous en dit, échanger sur ses textes. Je pourrais certainement renouveler l’expérience ce vendredi… Aller voir le nouveau Bridget Jones au cinéma Je ne suis pas un très grand fan de la Saint-Valentin. Après tout, il s'agit d'un jour comme un autre. Mon programme du 14 février est simple : je vais prendre plaisir, seul, à retrouver la spontanéité et l'humour loufoque de mon héroïne londonienne préférée campée par Renée Zellweger dans le dernier volet de Bridget Jones ! S'organiser une journée sur-mesure Un programme idéal de solo date pour moi c'est : commencer la journée par un massage du cuir chevelu chez Fauve Paris. Puis, hyper pratique car les deux adresses sont dans la même rue : aller déjeuner chez Datil. L'équipe de Manon Fleury est particulièrement sympa et sa cuisine hyper inventive, donc j'aime y aller seule. Un détour par les galeries du quartier, Semiose, Anne Barrault, Polaris.





