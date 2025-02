Meurtre de Louise: Le suspect avoue avoir tué l'adolescente après une dispute en ligne

Un homme de 23 ans a été mis en examen pour le meurtre de Louise, une jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans un bois de l'Essonne. Le suspect, Owen L., a avoué avoir tué la jeune fille après une dispute avec un joueur en ligne. Il était en état de colère et cherchait à calmer ses nerfs en raquetant ou volant à quelqu'un.

En quelques jours seulement, l'enquête sur le meurtre de Louise , 11 ans, s'est grandement accélérée. Tout commence samedi dernier, lorsque le corps de l'adolescente est retrouvé sans vie dans un bois de l' Essonne , avec de nombreuses plaies. Très vite, les investigations commencent. Plusieurs personnes ont rapidement été mises en garde à vue. Mercredi 12 février, un homme de 23 ans, prénommé Owen, est passé aux aveux. Il a expliqué la raison de son geste. Lundi soir, Owen L.

a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête du meurtre de Louise. Il était suspecté d'être l'homme à la doudoune noire, visible sur les caméras de surveillance, proche du domicile de l'adolescente. Alors qu'il était en détention provisoire pour “homicide sur mineur de moins de 15 ans”, il a dans un premier temps nié les faits. Mais il a fini par passer aux aveux dans la nuit de mardi à mercredi. Le procureur de la République d’Evry a pris la parole et son discours a été retransmis sur BFM TV. Il relate les propos d’Owen, qui a expliqué son geste. Le prétexte est terrible. “Très en colère après...” Le jour du drame, Owen venait de perdre une partie de jeux vidéo. Comme l’explique le procureur : “Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile vêtu de sa doudoune noire, dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel”. Il poursuit : “Son intention était de voler ou de racketter une personne, dans le but de se calmer”. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées ainsi. “Il rencontra fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable, qu'elle portait autour du cou et décida de la suivre. Il l’attira vers le bois des Templiers, sous prétexte d’avoir perdu un objet'. Une fois sur place, il aurait alors fouillé dans son sac, provoquant les hurlements de la jeune fille. “Paniqué par les cris de la jeune fille, il la faisait alors tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteaux”, répète le procureur. Sa petite amie au courant des faits Suite à son acte, le jeune homme est alors rentré chez lui, blessé. Sa petite amie l'interroge alors sur ses plaies. Il répond dans un premier temps “s’être blessé tout seul”, avant de lui confier “avoir commis quelque chose de grave”. La petite amie du jeune homme a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Les parents du mis en cause ont également été placés en garde à vue pour “non-dénonciation de crime”. Leur garde à vue a été levée le mercredi 12 février à 17h.





