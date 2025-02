Meurtre de Louise : l'ADN du suspect correspond à celui retrouvé sur la victime

L'enquête sur le meurtre de Louise, 11 ans, retrouvée morte dans un bois en Essonne, se poursuit. L'ADN du suspect principal, Owen L., a été identifié sur le corps de la victime. Les enquêteurs poursuivent leur travail afin d'élucider les circonstances exactes de ce crime tragique.

L'enquête sur le meurtre de Louise , 11 ans, retrouvée morte dans un bois en Essonne , se poursuit. L' ADN du suspect principal, Owen L. , âgé de 23 ans, a été identifié sur le corps de la victime. Plusieurs indices pointent vers son implication dans ce crime tragique. Owen L. , qui habite le même quartier que la jeune fille, présente des griffures sur les mains et son emploi du temps comporte des contradictions. Il a été interpellé le lundi 10 février et placé en garde à vue .

La garde à vue de Owen L., ainsi que celle de trois de ses proches, son père, sa mère et sa petite amie, a été prolongée. Selon le parquet d'Evry, Owen L. a reconnu les faits en garde à vue. Des images vidéo filmées par des témoins et obtenues par BFMTV montrent des policiers entrant dans la rue menant au domicile d'Owen L. lundi soir, au moment du début de sa garde à vue. Des vidéos supplémentaires montrent également des policiers s'affairant autour d'une voiture blanche, toujours selon des témoins. Le procureur d'Evry, Grégoire Dulin, tiendra une conférence de presse aujourd'hui à 18 heures pour faire le point sur l'avancée de l'enquête. Owen L. était déjà connu des services de police pour des délits mineurs, notamment un fait de violence, a appris BFMTV de sources proches de l'enquête. L'ADN du suspect a été retrouvé sur les mains de la jeune fille, confirmant la présence du suspect sur les lieux du crime. L'enquête se poursuit afin d'élucider les circonstances exactes de ce meurtre et de recueillir tous les éléments nécessaires pour le procès





