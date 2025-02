Le meurtre de Louise : ADN retrouvé sur la victime, quatre personnes en garde à vue

Une tragique découverte dans le bois des Templiers à Longjumeau: Louise, 11 ans, a été retrouvée poignardée à mort. L'enquête se concentre sur un suspect de 23 ans, placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. De l'ADN inconnu a été retrouvé sur le corps de la victime, et les résultats de comparaison avec celui du suspect sont attendus dans les prochains jours.

Le meurtre de Louise , une jeune fille de 11 ans, a secoué la région d' Essonne . La victime a été retrouvée poignardée à mort dans le bois des Templiers, à Longjumeau, en rentrant du collège lundi soir. Quatre personnes ont été placées en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi suite à cette tragédie. Parmi elles, un jeune homme de 23 ans habitant à Epinay-sur-Orge, près du domicile de Louise , est entendu pour « meurtre sur mineur de 15 ans ».

Les trois autres suspects, ses parents et sa petite amie, sont entendus pour « non-dénonciation de crime ». Une découverte cruciale sur la scène du crime pourrait accélérer l'enquête. Selon nos informations, de l'ADN inconnu a été retrouvé sur le corps de Louise. Cette trace biologique va être comparée à celle du suspect en garde à vue. Les résultats de cette comparaison sont attendus d'ici « 24 à 48 heures maximum ». Des « incohérences » dans les déclarations du suspect, déjà connu des services de police pour des affaires de droit commun, ont été relevées par les enquêteurs. Interpellé après avoir été reconnu sur les images de vidéosurveillance par des témoins, ce dernier, décrit comme « addict aux jeux vidéo », est apparu « peu bavard » face aux policiers. Il était visiblement vêtu d'une doudoune et d'une casquette sur les images, suivant Louise sur le chemin de retour de son collège. La description de l'homme sur les images correspond à celle du suspect placé en garde à vue. Une source proche du dossier a déclaré que « l'homme semble avoir le bon profil ».L'autopsie du corps de Louise a révélé qu'elle avait été frappée « une dizaine de fois », sans doute avec un couteau. Son corps, transporté à l’institut médico-légal de Corbeil-Essonnes, présentait notamment quatre plaies sur le torse et quatre autres au niveau du cou.





