Luca Van Assche, Un Rebond Attendu

Luca Van Assche a réussi à se qualifier pour le deuxième tour de l'Open 13 Provence après une victoire contre Benjamin Bonzi. Il assume sa chute au classement mondial et se concentre sur l'évolution de son jeu.

Luca Van Assche , grâce à son statut de lucky-loser, s'est qualifié pour le deuxième tour de l' Open 13 Provence en battant Benjamin Bonzi en trois sets (3-6, 6-3, 7-6) mardi dernier. Le joueur de 20 ans, dont le classement mondial a chuté jusqu'à la 164e place après avoir atteint la 63e place à la fin de 2023, assume cette baisse, car il a décidé de changer son jeu.

Passer du dernier tour des qualifications le lundi à la victoire au premier tour du tableau principal le lendemain, c'est l'intensité émotionnelle rare dans une carrière de joueur professionnel. Luca Van Assche a vécu ce montagnes russes en dominant Benjamin Bonzi (3-6, 6-3, 7-6) après sa défaite face à Clément Chidekh (6-4, 4-6, 7-5) la veille, s'étant retrouvé à deux points de la défaite avant d'être tiré au sort pour bénéficier du statut de lucky-loser suite aux forfaits de dernière minute de Lucas Pouille et Giovanni Mpetshi Perricard. Plus que la joie de se retrouver face à Lorenzo Sonego (35e) mercredi pour une place en quarts de finale, on peut parler de soulagement pour Van Assche. Car depuis qu'il a changé d'entraîneur il y a un an, les victoires sur le circuit principal se comptent sur les doigts d'une main (quatre), après ses années de formation sous la coupe de Yannick Quéré. Il a alors choisi de s'entraîner avec Vincenzo Santopadre, un entraîneur italien. « L'année dernière, ça n'a pas toujours été facile, rembobine-t-il. Il a fallu faire pas mal de changements dans mon jeu parce qu'en jouant comme avant, j'aurais été 60e toute ma vie. Mais moi j'ai envie d'aller plus haut et je sentais qu'il y avait des limites à ça. Il fallait faire évoluer les choses. Parfois il faut perdre des matches pour avancer et ç'a été le cas. Ces derniers mois, j'ai réussi petit à petit à mettre en place tout ce que je voulais. Il fallait juste reprendre le rythme des matches. Parfois il manque juste la victoire, mais avec le bon état d'esprit et le travail, je savais que ça allait revenir. »Depuis ses plus jeunes années, « LVA » s'est bâti une réputation de défenseur et de contreur redoutable. Mais dans le tennis moderne, « faire le mur » a ses limites. Même s'il tient à garder pour lui les étapes du chantier mis en place depuis son changement de structure, on comprend entre les mots que la prise d'initiatives dans l'échange est devenue une priorité. « C'est une évolution constante dans mon jeu, un travail que je fais depuis longtemps, suggère-t-il. Aller beaucoup plus vers l'avant, ouvrir un peu plus mes armes sur le jeu. Après, c'est aussi beaucoup de changements sur l'approche mentale des matches, je ne préfère pas trop rentrer dans les détails, mais c'était cette direction-là. » Ce mardi, Van Assche a eu le bras en compote en servant une double faute sur sa première balle de match. Mais il en avait sauvé deux auparavant, à 4-6 dans le tie-break de la troisième manche, en enchaînant première balle et coup droit gagnant sur la première puis retour punchy sur la seconde. De quoi effacer quelques vieux démons pour conclure à sa deuxième occasion en poussant à la faute un Bonzi qui avait laissé quelques plumes dans une semaine de Coupe Davis toujours énergivore. Objectif : rejoindre Fils et Mpetshi Perricard. « Cette victoire en dit long sur Luca, souriait Paolo Cannova, l'autre coach italien de Van Assche, chargé depuis décembre de suppléer Santopadre qui ne peut pas le suivre toutes les semaines sur le circuit. Le fait qu'il soit capable de plier le match comme ça, c'est ce qui fait les grands joueurs. On attend de lui de super résultats et pour bientôt. Nous, son équipe, et lui, on y croit. Parce qu'il travaille énormément, tout le temps, et qu'il mérite vraiment de réussir de grandes choses. Je ne suis donc pas surpris par cette victoire, plus par le fait qu'après avoir perdu 7-5 au troisième la veille, cette défaite aurait pu resurgir au moment de conclure. Mais ça n'a pas été le cas, il voulait sa revanche en se montrant capable de rester très concentré sur la fin, ce que j'ai beaucoup apprécié. » Blessé en Australie, Van Assche avait écourté son séjour down under pour se soigner et ne comptait donc que deux matches (pour autant de défaites) en Challenger (Canberra et Lille) avant d'arriver sur la Canebière. Pas idéal pour la confiance, après une saison qui l'avait vu plonger au classement tandis que ses potes de chambrée, Arthur Fils et Giovanni Mpetshi Perricard, décollaient vers les sommets. « Oui, il y a eu des périodes difficiles, mais pas par rapport aux autres, plutôt pour moi, insiste-t-il. Quand les Français jouent bien je suis content pour eux, pour Arthur, Giovanni, tous ceux qui ont commencé à bien jouer. Mon objectif c'est de les rejoindre mais chacun son parcours, chacun sa carrière. » La sienne semble prête pour un rebond attendu





