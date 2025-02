Légende du journalisme marseillais, Avi Assouly est mort

Avi Assouly, figure emblématique du journalisme à Marseille, est décédé à l'âge de 74 ans. Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, le commentateur et suiveur historique de l'Olympique de Marseille a marqué les générations de supporters pour ses analyses et ses commentaires radio.

Les Tchèques ne le feront plus douter. Véritable légende du journalisme à Marseille, Avi Assouly est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les informations publiées par le journal La Provence et confirmées par BFM Marseille. Figure emblématique de la région, celui qui a connu une courte carrière de footballeur en D2 avant de se consacrer au journalisme, est décédé à l'âge de 74 ans.

Commentateur et suiveur historique de l'Olympique de Marseille, Avi Assouly a notamment collaboré avec la chaîne OMTV et a été l'une des voix phares de France Bleu pendant de nombreuses années.Survivant du drame de Furiani puis député à Marseille, régulièrement présent aux conférences de presse de l'OM, même ces derniers mois, Avi Assouly a failli mourir lors du tragique événement de Furiani le 5 mai 1992. Présent dans les tribunes, le journaliste est resté plusieurs jours dans le coma avant de s'en réveiller et de reprendre son travail. Journaliste depuis les années 80, il a donc vécu l'apogée du club phocéen pendant la présidence Tapie. Après sa retraite, il s'est lancé en politique et a même été député de la cinquième circonscription des Bouches-du-Rhône à Marseille entre 2012 et 2014, remplaçant Marie-Arlette Carlotti, devenue ministre. Le maire de Marseille a rendu hommage à sa mémoire ce vendredi. « Incroyable journaliste sportif, passionné, voix de l’OM reconnaissable entre mille, Avi Assouly s’est éteint ce matin », a indiqué Benoit Payant dans un message publié sur X. « De Furiani aux années Tapie, il avait tout vécu, tout vu et berçait nos souvenirs d’heures entières à écouter les matchs à la radio. Mes pensées accompagnent sa famille, ses proches, et tous ceux qui comme moi regrettent déjà sa voix. »« Ils nous font douter ces Tchèques » Si Avi Assouly a marqué les souvenirs des supporters marseillais pour ses commentaires radio, il est aussi devenu une légende sur les réseaux sociaux après le match de Ligue Europa et l’élimination improbable de l'OM contre le Mlada Boleslav (1-0, 4-2) pendant la saison 2006-2007. « Ils nous font douter ces Tchèques », avait lancé le journaliste, un peu perdu dans les calculs en pensant les Marseillais qualifiés grâce à la règle des buts marqués à l'extérieur. Une phrase devenue mythique mais qui ne résume pas à elle seule l'immense carrière de celui qui continuait de se rendre au Vélodrome pour suivre les aventures de l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi.





