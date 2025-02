Le Pape François et Donald Trump : un premier clash sur la migration

Une lettre du pape aux évêques américains dénonçant les politiques d'immigration restrictives de l'administration Trump a provoqué une réponse acerbe de Kellyanne Conway, conseillère politique du président américain. Cette première confrontation publique entre le Vatican et la Maison Blanche met en lumière les profondes divergences sur la question migratoire.

Il n'a fallu que trois petites semaines à Donald Trump et à son administration pour une première confrontation publique avec le pape François. Mardi 11 février, tandis que le bureau de presse du Saint-Siège publiait une lettre du pape aux évêques américains dans laquelle il critiquait la volonté américaine de procéder à des restrictions drastiques sur l'immigration, le conseiller politique du président américain, Kellyanne Conway, lançait une pique acerbe.

« Le pape est-il inquiet de la sécurité des frontières américaines ? Il veut nous attaquer parce que nous assurons la sécurité de nos frontières ? Il a un mur autour du Vatican, n’est-ce pas ? », ajoutait-il lors d’une interview. Si le « tsar des frontières » de Donald Trump avait déjà critiqué une première fois François, lorsque ce dernier avait fait part de ses inquiétudes avant l’arrivée du milliardaire dans le Bureau ovale, une telle réponse au pape venant d’une équipe gouvernementale en fonction est assez rare, et illustre la profonde divergence des points de vue entre le Vatican et Washington sur la question migratoire. Dans sa missive aux évêques américains, François partageait sa franche désapprobation du plan de l’administration républicaine pour l’immigration, dans lequel il perçoit une menace pour la dignité humaine. S’adressant à l’ensemble des catholiques à travers les évêques, il estime que « la conscience bien formée ne peut manquer de porter un jugement critique et d’exprimer son désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants à la criminalité ». « Ce qui est construit sur la base de la force, et non sur la vérité de la dignité égale de chaque être humain, commence mal et finira mal », poursuit le pape. « l’action d’expulser des personnes qui, dans bien des cas, ont quitté leur terre pour des raisons de pauvreté extrême, d’insécurité, d’exploitation, de persécution », ajoute-t-il. « Il ne s’agit pas d’une question mineure : un authentique État de droit se vérifie précisément dans le traitement digne que méritent toutes les personnes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisées », peut-on encore lire dans la lettre publiée mardi. Une conception universelle de la dignité humaine bien éloignée de celle prônée par le vice-président américain, J. D. Vance. « Vous aimez votre famille, puis vous aimez votre voisin, puis vous aimez votre communauté, puis vous aimez vos concitoyens dans votre propre pays, et après cela, vous pouvez vous concentrer sur le reste du monde », avait-il déclaré lors d’une interview. Si Donald Trump n’a jamais publiquement attaqué les propos du pape François, ce dernier s’est permis de commenter la politique américaine. La veille de l’investiture du président, le 19 janvier, il avait qualifié de « déplorable » la décision du gouvernement américain de réduire le financement des programmes d’aide humanitaire. Et la récente coupure des fonds en provenance des États-Unis pour les ONG avait provoqué l’indignation de l’un des bras droits de François, le cardinal Michael Czerny, préfet du dicastère pour le développement humain intégral. « La répression est une terrible façon d’administrer les affaires, et encore moins d’administrer la justice », ajoutait-il. La question migratoire pourrait bel et bien empoisonner les relations entre le Vatican et Washington pour les quatre prochaines années.





