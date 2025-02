Le Pape François Critique Fermement la Politique Migratoire de l'Administration Trump

Dans une lettre adressée aux évêques américains, le pape François prend une position sans équivoque contre le plan d'expulsion des migrants sans papiers de l'administration Trump. Il dénonce une idéologie basée sur la force et non sur la dignité humaine, et appelle à un examen des politiques publiques à la lumière de la dignité de chaque personne.

Sortis de sa réserve habituelle face aux responsables politiques, le pape François a décidé d'écrire une lettre sur l'histoire des États-Unis . Cette lettre, adressée aux évêques américains et rendue publique le 11 février, représente une prise de position ferme contre l'administration Trump, sans toutefois le nommer directement.

Le pape dénonce le plan d'expulsion des migrants sans papiers, qualifiant cette idéologie de « source majeure de la grande crise qui se déroule aux États-Unis avec le lancement d'un programme de déportations massives ». Depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier dernier, le président Donald Trump a mis en œuvre son plan d'arrestation et de déportation des migrants en situation irrégulière sur le sol américain, estimé à 11 millions. Selon CNN, la Maison Blanche prévoit des poursuites judiciaires contre les fonctionnaires des États et des collectivités locales qui s'opposeraient à la répression fédérale de l'immigration. Le pape François s'exprime avec force, affirmant son désaccord avec toute mesure qui identifie tacitement ou explicitement le statut illégal de certains migrants comme étant criminel. Il souligne que ces personnes ont quitté leur pays pour des raisons de pauvreté extrême, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de dégradation grave de l'environnement. Il alerte en ajoutant : « Ce qui est construit sur la base de la force et non sur la vérité de la dignité égale de chaque être humain, commence mal et finira mal. »La lettre du pape appelle à un examen de la légitimité des normes et des politiques publiques à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux, et non l'inverse. Il engage les fidèles catholiques à se concentrer sur les sujets qui touchent à la dignité humaine, et qui peuvent progressivement mûrir dans leur identité et leur vocation à travers la relation constitutive avec tous, surtout avec les plus pauvres. Cette intervention intervient alors que les tensions s'intensifient entre les évêques américains et le gouvernement. La Conférence des évêques catholiques des États-Unis a déclaré dans un communiqué publié le 22 janvier que les décrets sur l'immigration étaient inacceptables. Outre les mesures répressives, la Maison Blanche a également opéré des coupes budgétaires dans les fonds alloués à l'aide aux immigrants et réfugiés, avec de graves répercussions sur les services de la Conférence épiscopale, qui a dû déjà licencier une cinquantaine d'employés. La Maison Blanche a accusé les évêques de soutenir les migrants illégaux pour obtenir des fonds fédéraux. Le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York, a qualifié ces propos de « calomnie »





