Le Marxisme, une Voie Perspectique à Gauche

Jean-Numa Ducange analyse la pertinence du marxisme dans le contexte actuel, explorant la possibilité de puiser dans la tradition marxiste pour une voie alternative à gauche.

Sans nostalgie ni passéisme, il semble encore possible de puiser dans le meilleur de la tradition marxiste afin d'explorer une autre voie à gauche, entre l'appétence pour l'insurrection à tout-va et l'accompagnement du capitalisme, analyse l'historien Jean-Numa Ducange. A Novi Sad (Serbie), trois mois après l'effondrement mortel de l'auvent en béton de la gare, qui venait d'être rénovée, la population en quête de liberté et de justice manifeste en bloquant un pont, le 1er février 2025.

Conception du monde insistant sur la lutte des classes et proposant une perspective d'abolition du capitalisme, le marxisme a longtemps exercé une influence durable à gauche. Tout particulièrement dans un pays comme la France où existait un puissant Parti communiste et des groupes d'extrême gauche dynamiques. Mais un temps très attractif, l'affaire semble désormais entendue : si Marx est volontiers cité et respecté, un « grand » auquel on ne peut guère échapper, ses épigones – les marxistes – semblent être définitivement tombés dans les oubliettes de l'histoire. Les arguments ne manquent assurément pas. N'ont-ils pas justifié le Goulag ? Et même lorsqu'ils tenaient un discours critique à l'égard du régime stalinien, leur échec semble in fine patent face au rouleau compresseur libéral. Pourtant le bilan est plus contrasté. Et certains d'entre eux nous sont probablement encore utiles pour agir et comprendre notre présent. « Tout changement social, même le plus radical, se fait par étapes », aurait dit Marx. Il a dû assurément faire face des caricatures simplifiant sa pensée. Mais il lui est aussi arrivé de saluer ceux qui, pour la première fois, ont permis à ses idées d'émerger en politique. Car là est bien l'enjeu pour les « marxistes » : peser sur la situation et non se contenter d'être analyste ou spectateur. Vingt ans après la mort du philosophe en 1883, les principaux partis ouvriers européens se réclament du marxisme, ou tout du moins s'en inspirent. On peut discuter de ce qu'ils ont fait de ces idées, de leur succès et de leurs échecs. Mais il reste indéniable que le marxisme a profondément marqué l'histoire du XXe siècle, et que son héritage continue d'influencer les débats politiques actuels.





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Marxisme Gauche Tradition Histoire Influence

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Deux Gauches, Deux Valeurs, Deux Destinées : La Fissure Réelle et Durable de la Gauche FrançaiseCet article explore les divisions profondes qui traversent la gauche française, illustrées par les débats récents sur la censure du gouvernement Bayrou et les votes des eurodéputés LFI. L'article souligne la divergence entre les deux principales forces de la gauche : une gauche réformiste et social-démocrate, incarnée par le PS, et une gauche plus radicale et révolutionnaire, représentée par LFI. Les divergences sur les valeurs fondatrices de la République, la laïcité et l'ordre public, ainsi que sur les stratégies politiques, créent un fossé difficile à combler.

Lire la suite »

Le Népal sur la voie des routes en plastique recycléSelon la Banque mondiale, les agglomérations du petit Etat himalayen produisent environ 4.900 tonnes de déchets solides par jour, dont 13% de plastique qui finissent à la décharge.

Lire la suite »

Maison menaçant d'effondrement provoque la fermeture d'une voie sur l'A551Une bâtisse menaçant de s'effondrer au-dessus de l'A551, près des Pennes-Mirabeau, a provoqué la fermeture d'une voie dimanche dernier. La situation met en danger la sécurité des automobilistes et des habitants de la maison. La mairie et la Dirmed font tout pour sécuriser le site et évacuer les habitants, tandis qu'une possible démolition de la maison est envisagée.

Lire la suite »

Le lion asiatique : un lion en voie de disparitionLes lions asiatiques se trouvaient autrefois en Asie, en Europe du Sud et au Moyen-Orient, mais la chasse et la sécheresse au XIXe siècle ont laissé ces grands félins proches de l’extinction.

Lire la suite »

Le lion asiatique : un lion en voie de disparitionLes lions asiatiques se trouvaient autrefois en Asie, en Europe du Sud et au Moyen-Orient, mais la chasse et la sécheresse au XIXe siècle ont laissé ces grands félins proches de l’extinction.

Lire la suite »

Premier ministre ouvre la voie à un débat éthique sur l'euthanasieLe premier ministre a pris la décision de distinguer les soins palliatifs de la mort provoquée, en laissant l'initiative sur le débat de l'euthanasie au parlement. Les cofondateurs du collectif Démocratie, éthique et solidarités, Laurent Frémont et Emmanuel Hirsch, saluent cette approche courageuse et éthique qui respecte la pluralité des opinions et l'autonomie des parlementaires.

Lire la suite »