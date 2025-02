Le Complotisme s'Inspire des Séries Télévisées pour Captiver les Fans

Candace Owens utilise la mécanique du feuilletonnage pour propager ses théories sur Brigitte Macron, créant un effet de suspense et un engagement intense auprès de ses followers. Refka Payssan et Julien Giry analysent comment le complotisme s'inspire des codes du petit écran pour créer une expérience immersive et captivante.

Candace Owens, une journaliste connue pour ses théories du complot, a captivé ses followers avec une série de « révélations exclusives » sur le « passé » de Brigitte Macron , la première dame de France. Cette série, diffusée en plusieurs épisodes sur les réseaux sociaux , suit une formule semblable à celle des téléréalité s et des séries télévisées , créant un véritable suspense et laissant les fans en haleine.

Owens promet de nouvelles informations inédites à chaque épisode, alimentant l'appétit des complotistes. Selon Refka Payssan, une doctorante en sciences de l'information et de la communication, ce format suit les mécanismes de suspens que le complotisme a appris à utiliser depuis le début des années 2000. Créer de l'attente et du suspense permet aux contenus complotistes d'engendrer plus de réactions et ainsi d'être mis en avant par les réseaux sociaux. Le complotisme a également tiré des leçons du petit écran, adoptant des codes tels que le montage dramatique, les interviews face caméra et les confessionnaux, créant ainsi une intimité avec le spectateur. Julien Giry, un chercheur en sciences de l'information et spécialiste du complotisme, souligne que pour maintenir l'intérêt, il faut constamment amplifier l'extravagance. Des scènes chocs, des révélations inattendues, tout est utilisé pour fidéliser les adeptes des théories du complot. Giry cite l'assassinat de Kennedy comme exemple, où de nouvelles théories émergent chaque décennie. Le complotisme, comme les séries télévisées, s'appuie sur ses fans pour combler les blancs et créer de nouvelles théories, alimentant ainsi le cycle. Les réseaux sociaux deviennent des « chambres d'échos » où les spectateurs, fans du complot, deviennent des acteurs, contribuant à la diffusion et à la construction des théories





Complotisme Téléréalité Séries Télévisées Brigitte Macron Réseaux Sociaux Suspense Storytelling

