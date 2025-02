Le Complotisme s'Inspire aux Codes du Petit Écran

Candace Owens utilise des techniques de storytelling et de suspense pour tenir ses abonnés en haleine avec ses théories sur Brigitte Macron. Le complotisme s'inspire des codes du petit écran pour créer un effet captivant.

Candace Owens, une journaliste connue pour ses théories du complot, tient ses abonnés en haleine avec une série de « révélations exclusives » sur le « passé » de Brigitte Macron , la Première dame de France. Cette série, diffusée en plusieurs épisodes, est présentée de manière similaire à une téléréalité ou une série télévisée, avec chaque épisode promettant de nouvelles informations inédites.

Owens utilise des techniques de suspens et de storytelling pour engager son audience, créant ainsi un effet comparable à celui des séries télévisées populaires. Selon Refka Payssan, doctorante en sciences de l'information et de la communication, le complotisme a adopté ces mécanismes de suspens depuis le début des années 2000. La création d'attente et de suspense permet aux contenus complotistes d'obtenir plus de réactions et d'être mis en avant par les réseaux sociaux. Le complotisme s'inspire également des codes du petit écran, utilisant des montages dramatiques, des interviews face caméra et des confessionnaux pour créer une intimité avec le public.Cependant, Julien Giry, chercheur en sciences de l'information et spécialiste du complotisme, souligne que pour maintenir l'intérêt, il faut aller de plus en plus loin dans l'extravagance. Des scènes chocs, des révélations inattendues, tout est bon pour fidéliser les adeptes des théories du complot. Giry cite l'exemple des théories entourant l'assassinat de Kennedy, qui voient apparaître de nouvelles théories et de nouveaux acteurs chaque décennie. Le complotisme, comme les séries télévisées, encourage également la participation active de ses fans. Les spectateurs deviennent des acteurs, créant de nouvelles théories et interprétations pour combler les blancs laissés par les producteurs. Les réseaux sociaux, en créant des « chambres d'échos », permettent la circulation et le développement de ces théories, alimentant ainsi un cycle de complotisme et de participation active





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Complotisme Téléréalité Storytelling Médias Sociaux Brigitte Macron

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Moins cher que sur Amazon, cette tronçonneuse thermique casse les codes avec son petit prixVous avez des travaux d’élagage ou de coupe d’arbres à réaliser ? Ne cherchez plus, la tronçonneuse thermique Greencut est l’outil qu’il vous faut ! Profitez d’une promotion exceptionnelle pour vous équiper de cette tronçonneuse puissante et fiable, idéale pour les tâches forestières les plus exigeantes.

Lire la suite »

Bilan du MHR avant les vacances : petit à petit, les Montpelliérains trouvent leur carburationAprès quinze journées et un dernier bloc de dix matches plus que positifs (huit victoires), le MHR semble sur la bonne voie. Il a trois semaines pour se ressourcer et maintenir la cadence.

Lire la suite »

3 montres Casio à petit prix : soignez votre style à petit budgetAvec une expérience datant de 1946, il ne fait aucun doute que Casio maîtrise parfaitement l'art de l'horlogerie sur ses nombreux modèles de montres, proposés aujourd'hui dans tous les styles.

Lire la suite »

Test Beelink Mini S13 : un petit PC à prix encore plus petitAnnoncé en toute fin d’année dernière, le Mini S13 est disponible depuis quelques semaines et, avec lui, Beelink se laisse convaincre par le Twin Lake N150 d’Intel, un processeur déjà adopté par de nombreux concurrents.

Lire la suite »

Complotisme ou fond de vérité : Les Chiefs et Mahomes sont-ils protégés ?Beaucoup en sont persuadés. Parce qu'ils n'aiment pas les Chiefs, sont lassés de leur domination et de celle de leur star Patrick Mahomes.

Lire la suite »

Défiance envers la Médecine : Plongée au Cœur du Complotisme ScientifiqueLaurent Foiry, docteur en génétique moléculaire, explore les raisons de la défiance envers le milieu médico-scientifique et le recours aux charlatans, notamment sous l'influence des réseaux sociaux. Son livre 'Les faux savants : plongée au cœur du complotisme scientifique' sera abordé lors d'une conférence le 11 février 2025.

Lire la suite »