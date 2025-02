La Mort de Louise : L'enquête S'accélère sur Owen, le Suspect du Voisinage

Le meurtre de Louise, une adolescente de 11 ans, a choqué l'Essonne. Alors que deux suspects initiaux ont été relâchés, un nouveau suspect, Owen, un homme de 23 ans vivant dans le voisinage, a été placé en garde à vue. Les analyses des experts pointent vers un profil inquiétant.

Samedi dernier, l' Essonne a été secouée par un terrible crime. Le corps de Louise , une jeune fille de 11 ans, a été retrouvé sans vie dans un bois, couvert de plaies. Rapidement, deux personnes ont été placées en garde à vue - un homme sans domicile fixe, dont certains documents ont été trouvés dans le bois, et sa mère - qui ont ensuite été relâchées début de semaine. Cependant, l' enquête a pris un tournant inattendu. Owen , un homme de 23 ans, a été placé en garde à vue, ainsi que sa famille.

Alors que l'enquête s'intensifie, mardi 11 février, Anne-Elisabeth Lemoine a accueilli Thibaut Chevillard, journaliste police-justice chez «20min», et le Général François Daoust, ancien directeur de l'Institut Criminel de la gendarmerie nationale, sur le plateau de C à Vous. Alors que les questions sur Owen se multiplient, ce dernier fait part d'analyses alarmantes concernant le profil du suspect. Qui est cet homme mis en garde à vue ? Pour le moment, Owen a seulement été en garde à vue depuis quelques heures. Il s'agit d'un membre du voisinage qui habite à proximité de chez Louise. Rappelons que des images provenant de caméras de surveillance ont montré que le jour de sa disparition, alors qu'elle n'était qu'à quelques mètres de chez elle, Louise était suivie par un homme en doudoune sombre et portant une casquette. Owen est donc suspecté d'être cette personne. Comme on peut le lire dans les colonnes du Parisien, il possède une doudoune semblable à celle vue sur les caméras, ainsi que des incohérences dans son récit concernant le jour du meurtre. À ce stade de l'enquête, peu d'informations ont été révélées à son sujet. Sur le plateau de C à vous, Thibaut Chevillard explique : « On ne sait pas grand-chose. C'est un accro aux jeux vidéo. Évidemment, cela ne fait pas de lui un criminel, mais on nous parle de quelqu'un qui serait un peu en marge. On va devoir creuser le profil de cet homme qui a probablement commis ce crime. » Il rappelle ensuite que « l'enquête ne fait que commencer ». Une chose est cependant certaine. Comme le souligne Anne-Elisabeth Lemoine, le corps de Louise est couvert de nombreuses plaies. Pour le général François Daoust, cela révèle beaucoup sur le profil de la personne qui a commis ces actes : « Mon expérience m'a montré hélas que souvent, quand il y avait un acharnement, c'était soit de la colère, soit de la frustration sexuelle. Et on se déchaîne et il peut y avoir un élément déclencheur. Lequel ? Je ne sais pas ». L'enquête n'étant qu'à ses débuts, on ne sait pas encore si sa théorie se confirme. Il précise : « L'autre temps de l'enquête, quand le procureur va décider d’ouvrir une information, les premiers éléments que vont faire le ou les juges d’instruction sont le portrait psychiatrique de l’individu, pour essayer de comprendre son mécanisme et ce qu'il l'a mené à cet acharnement ».





