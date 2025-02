Suspect d'un meurtre, Owen L. et trois proches placés en garde à vue

Owen L., 23 ans, est suspecté d'être à l'origine du meurtre de la jeune Louise à Épinay-sur-Orge. Son père, sa mère et sa petite amie ont également été placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime.

Owen L. , 23 ans, est suspecté d'être responsable du meurtre de la jeune Louise à Épinay-sur-Orge. Le corps de la victime a été découvert dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février dans un bois de l'Essonne. L'homme a été placé en garde à vue lundi 10 février au soir afin de répondre aux accusations de meurtre qui pèsent contre lui.

Le lendemain, trois de ses proches ont également été placés en garde à vue : sa mère, âgée de 48 ans, son père de 49 ans et la petite amie du suspect, également 23 ans. Ces trois individus sont soupçonnés de « non-dénonciation de crime ». On leur reproche donc de ne pas avoir alerté les autorités après avoir connaissance de l'implication, encore supposée à ce stade, d'Owen L. dans le meurtre de Louise. Le Code pénal français régit ce type de situation. En principe, selon l'article 434-1 du Code pénal, une personne ayant connaissance d'un crime et ne le dénonçant pas encourt une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende », précise le code pénal. Cependant, cette sanction ne s'applique pas « aux parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi qu'aux frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime », ainsi qu'« au conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ». Concrètement, un père de famille ayant connaissance d'un crime commis par son fils n'est pas tenu par la loi de le dénoncer aux autorités, sauf dans deux cas très précis. Le premier concerne les crimes terroristes perpétrés par l'auteur des faits. La deuxième exception concerne les meurtres sur mineur de moins de quinze ans. C'est le cas avec la mort de la jeune Louise, âgée de 11 ans lorsqu'elle a été tuée de multiples coups portés par un objet tranchant. Ce mardi 11 février en fin de journée, les gardes à vue des quatre personnes ont été prolongées. Le procureur de la République près le tribunal d'Evry doit tenir une conférence de presse ce mercredi 12 février à 18 heures, afin de donner davantage de détails sur les avancées des investigations menées jusqu'à date.





Meurtre Garde À Vue Non-Dénonciation De Crime Épinay-Sur-Orge Louise Owen L.

