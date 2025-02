La Chasse aux Billets pour Beyoncé: Un Marathon de Préventes

Le concert de Beyoncé au Stade de France suscite une frénésie autour des billets. Pour obtenir l'une des 240 000 places disponibles, les fans doivent se battre dans un marathon de préventes, un phénomène qui s'est largement répandu dans l'industrie musicale.

Pour ceux qui rêvent d'assister à un concert de Beyoncé au Stade de France les 19, 21 et 22 juin prochains, la course aux billets a déjà commencé. Pendant une semaine, du mardi 11 au jeudi 13 février, la vente se fera en trois phases de prévente, avant d'aboutir à la vente générale le vendredi 14. Un total de quatre occasions de s'emparer l'une des 240 000 places disponibles pour les dates françaises de ce Cowboy Carter Tour.

Chaque prévente organisée par Ticketmaster, géant mondial de la billetterie en ligne, présente sa particularité. La première, la prévente BeyHive (le surnom choisi par les fans de Beyoncé), était exclusivement réservée aux abonnés du site officiel beyonce.com. La deuxième, la prévente Mastercard, n'est accessible qu'aux détenteurs de la carte de paiement éponyme. Enfin, la dernière, la prévente Artiste, est une prévente classique ouverte à tous ceux qui s'étaient inscrits à temps. Les nerfs des aspirants spectateurs seront mis à rude épreuve, d'autant que rien ne leur garantit d'obtenir un billet, même en s'étant inscrits à une prévente. Tout dépendra de leur position dans les files d'attente virtuelles et du bon fonctionnement de la plateforme de mise en vente le Jour-J. Ce système de préventes est devenu une nécessité pour assister à un concert d'une grande star internationale. Beyoncé, The Weeknd, Oasis récemment ou Taylor Swift: tous ont recours à ce système. Pourquoi plusieurs sessions? Pour Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France (Live Nation Entertainment est la société-mère de Ticketmaster), ce n'est pas une nouvelle tendance: 'C'était déjà le cas il y a dix ans', affirme-t-il auprès de BFMTV.com. 'Les artistes ont mis en place des préventes pour s'assurer que les fans aient accès aux billets avant le grand public, dans le but de récompenser leur fidélité.' La prévente Mastercard résulte d'un partenariat, qui existe également depuis dix ans, selon lui, citant des partenariats précédents avec Amex ou la Caisse d'épargne. Il présente ainsi le déroulement 'prévente fan, prévente Mastercard, prévente Ticketmaster et, enfin, vente publique' comme un schéma habituel. Ce qui a changé, selon lui, ce sont les outils à la disposition des fans pour exprimer leur mécontentement lorsqu'ils ressortent perdants de cette chasse au ticket. Les frustrations post-billetterie sont désormais partagées sans vergogne sur TikTok ou X (ex-Twitter), mettant ainsi en lumière le phénomène. Cette demande toujours plus forte a été particulièrement mise en évidence à l'été 2023 lorsque Ticketmaster a interrompu la vente de billets pour des concerts français de Taylor Swift suite à des dysfonctionnements. Les fans de la chanteuse, qui avaient déjà dû participer à un tirage au sort pour espérer accéder aux files d'attente de la billetterie, ont alors inondé les réseaux sociaux de messages colériques, critiquant la plateforme et attirant l'attention des internautes et des médias sur le phénomène. Pour Olivier Darbois, président du syndicat du spectacle vivant Ekhoscènes, ces préventes permettent également de réguler des ventes virtuelles non seulement saturées, mais aussi constamment menacées par des attaques de bots, qui s'emparent des billets pour les revendre sur le marché noir. Il met en avant une 'explosion de la demande' post-Covid, confirmée par les derniers chiffres publiés par le ministère de la Culture. Entre 2022 et 2023, le nombre de billets disponibles pour des représentations de spectacle vivant en France a augmenté de 11% et les revenus de la billetterie ont bondi de 17%. Les concerts représentent à eux seuls près de la moitié des spectateurs du spectacle vivant sur l'année. 'Le public a été privé pendant deux ans de spectacles avec la pandémie, et il y a eu une grosse focalisation médiatique sur la fermeture de notre secteur; certaines personnes ont découvert ce qu'était le spectacle vivant.' Plus d'artistes, plus de fans Cette hausse de l'intérêt du public, Angelo Gopee la explique par un autre phénomène: l'accessibilité, plus facile que jamais, à la musique. Les réseaux sociaux et les plateformes de streaming ont en effet permis au quidam de découvrir 'des milliards de chanteurs', mettant fin au monopole de la radio et des chaînes musicales: 'Une playlist en radio, c'est une quarantaine de titres. Sur Spotify ou Deezer, ce sont des millions de morceaux qui sortent chaque semaine.' 'Avant, les fans de rap écoutaient du rap et les fans de pop écoutaient de la pop. Les réseaux sociaux et les plateformes ont décloisonné les genres.' Quand ils n'en ont pas fait émerger de nouveaux: 'Entendait-on de la K-Pop en radio, avant?', demande-t-il.





