Billets pour les concerts de Beyoncé au Stade de France en vente ce vendredi

Les places pour les concerts de Beyoncé au Stade de France les 19 et 21 juin seront en vente ce vendredi 14 février. La star américaine est en tournée avec son album Cowboy Carter, un album country qui a reçu le prix du meilleur album aux Grammy Awards.

Ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin , les billets pour l'événement musical de l'été en France seront mis en vente. Il s'agit bien sûr des places pour les concerts de Beyoncé , qui se dérouleront au Stade de France les 19 et 21 juin prochains. Dans le cadre de sa tournée Cowboy Carter Tour , aux influences country, la reine B sera à Paris. C'est l'occasion de sortir vos santiags, votre chemise à carreaux et votre blouson à franges.

Élu meilleur album de l'année lors des Grammy Awards, avec des tubes comme 'Texas Hold 'Em' ou 'Break My Soul', Cowboy Carter est considéré par beaucoup comme le meilleur album de la star américaine. En Europe, Beyoncé passera par Londres avec quatre concerts au Tottenham Hotspur Stadium du 5 au 12 juin, puis par Paris.Si vous avez raté la prévente, la vente générale des billets débutera le 14 février 2025 à 12 heures. Seules les places restantes après la prévente seront disponibles. Pour rappel, la file d'attente admet des personnes à l'heure exacte où elle commence. Se connecter avant ne sert donc à rien car il vous sera attribué une position aléatoire. Cela permet à tous les clients d'avoir une chance d'obtenir des billets, peu importe le temps passé connecté avant la mise en vente. En revanche, si une personne se connecte après l'heure exacte de mise en vente, elle se verra attribuer une place en fin de file d'attente. Se connecter une dizaine de minutes à l'avance vous permettra de vous faire attribuer une place dans la file d'attente dès la mise en vente. Vous pourrez ainsi maximiser vos chances d'obtenir un laissez-passer.Une prévente est prévue ce mercredi 12 février sur Mastercard puis sur Ticketmaster le 13 février, mais il fallait s'inscrire avant le 6 février à 14h. Les places en vente générale seront en vente le vendredi 14 février et il va falloir être vif pour espérer obtenir des billets qui vont s'arracher comme des petits pains. Pour acheter vos billets vendredi, cliquez ci-dessous : Les prix des places des concerts de Beyoncé au Stade de France sont : Carré Or : 277,70 euros ; Pelouse or : 200,70 euros ; Catégorie 1 : 167,70 euros ; Catégorie 2 : 107,20 euros ; Pelouse : 107,20 euros ; Catégorie 3 : 85,20 euros





