L'Union des Bateliers Arcachonniaux Déménage et Change de Dimension

L'Union des Bateliers Arcachonniaux (UBA) a quitté ses anciens locaux pour s'installer dans un nouvel espace de 2 500 m². Ce déménagement permettra à l'association, devenue société en 2023, de développer de nouveaux projets et de proposer une meilleure expérience à ses clients.

L'Union des Bateliers Arcachonniaux (UBA) a quitté ses anciens locaux au port d'Arcachon pour s'installer dans un espace de 2 500 m² à la Teste-de-Buch, avenue du Général-Leclerc. Ce déménagement marque un tournant important pour l'association, devenue société en 2023, et permet de développer de nouveaux projets. François Lambert, président de l'UBA, exprime son enthousiasme pour cette nouvelle aventure, soulignant que les nouveaux locaux offrent une meilleure visibilité et accessibilité.

\L'UBA pourra désormais réunir sur un seul site l'accueil, la billetterie, les bureaux et une zone technique. François Lambert envisage même de créer une boutique avec des produits dérivés ou un espace dédié à l'histoire de l'association. Malgré ce changement, l'UBA souhaite conserver une présence au bord de l'eau et envisage d'ouvrir une annexe près de la jetée d'Arcachon, comme c'est le cas à Lège-Cap-Ferret. \Le déménagement a été précipité par la crainte d'un renouvellement du bail pour trois ans. François Lambert confie qu'ils ont réalisé des travaux à la hâte pour pouvoir emménager avant la fin de l'année. Les travaux d'aménagement se poursuivent afin que les nouveaux locaux soient prêts à l'ouverture de la saison estivale, prévue en avril. L'année 2024 a été marquée par une faible fréquentation sur le Bassin, notamment en raison du temps pluvieux, des Jeux olympiques et des événements politiques. Cependant, les mois d'août et septembre ont permis de limiter les pertes. L'UBA espère une bonne saison estivale 2025





