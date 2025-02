L'IA de Volta Medical améliore les résultats des opérations cardiaques pour les patients atteints de fibrillation atriale

Volta Medical a mené une étude démontrant l'efficacité de son système d'intelligence artificielle (IA) pour guider les cardiologues lors d'opérations cardiaques sur des patients atteints de fibrillation atriale.

Volta Medical, une société technologique marseillaise spécialisée dans la santé , a mené une étude démontrant l'efficacité de son système d'intelligence artificielle (IA) pour guider les cardiologues lors d' opérations cardiaques sur des patients atteints de fibrillation atriale . La fibrillation atriale , une tachycardie irrégulière cardiaque qui affecte entre 600 000 et un million de personnes en France, représente un défi majeur pour les professionnels de la santé .

Volta Medical a développé une solution innovante basée sur l'IA qui fournit aux cardiologues une cartographie 3D précise du cœur, permettant d'identifier précisément les zones à traiter lors de l'ablation. « Le patient bénéficie ainsi d'une ablation personnalisée, contrairement à la technique standard qui se focalise toujours sur le même point, quel que soit le patient », explique la société.Pour prouver la supériorité de son système IA, Volta Medical a mené une étude comparant 370 patients opérés de fibrillation atriale. Un groupe de 187 patients a été opéré par des cardiologues utilisant l'IA de Volta Medical, tandis qu'un autre groupe de 183 patients a été opéré selon les techniques conventionnelles. Les résultats de cette étude, publiés récemment dans la prestigieuse revue Nature Medicine, montrent un taux de réussite significativement plus élevé chez les patients opérés avec l'aide de l'IA. 12 mois après l'opération, 88% des patients ayant bénéficié de l'IA ne souffraient plus de fibrillation atriale, contre 70% dans le groupe témoin. De plus, 68% des patients atteints de fibrillation atriale persistante depuis plus de six mois n'ont pas connu de récidive à 12 mois dans le groupe utilisant l'IA, contre seulement 48% dans le groupe témoin.« Jusqu'à présent, aucun traitement efficace et reproductible n'existait pour les patients souffrant de fibrillation atriale persistante. La solution d'IA développée par Volta offre enfin une réponse à cette population importante de patients qui est insuffisamment prise en charge », souligne Théophile Mohr-Durdez, directeur général et cofondateur de Volta Medical. Fondée en 2016 par un data scientist et trois médecins à Marseille, Volta Medical s'est fixée comme objectif de développer des dispositifs médicaux de pointe basés sur les données et entraînés sur de grandes bases de données pour améliorer la gestion des arythmies cardiaques. Depuis sa création, la start-up a levé 90 millions d'euros, dont 36 millions en janvier 2023. Présente dans plus de 30 centres hospitaliers en Europe et aux États-Unis, Volta Medical ambitionne de poursuivre son expansion à l'international, la fibrillation atriale touchant 33 millions de personnes dans le monde





VOLTA MEDICAL IA Fibrillation Atriale Cardiologie Opérations Cardiaques Santé Innovation

