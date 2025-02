L'éducation à la sexualité : quand les cours « sauvent des vies »

Un professeur témoigne de l'importance de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) dans les collèges et lycées, soulignant son rôle crucial dans la prévention de violences sexuelles et le soutien aux victimes.

Un professeur de lettres modernes témoigne de l'importance de l' éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ( Evars ) dans les collèges et lycées. Alaïs Barkate, professeur depuis quinze ans dans un collège du Val-de-Marne, enseigne l' Evars à tous les élèves de la 6e à la 3e depuis cinq ans. Elle a été témoin de situations de violence sexuelle et d'inceste révélées par ses élèves pendant les cours d' Evars .

Elle affirme que cette éducation « sauve des vies », particulièrement en permettant aux enfants concernés de faire leur coming-out plus sereinement. Barkate souligne que les révélations peuvent arriver plus tard, même quelques jours ou semaines après les cours, tandis que les enfants digèrent les informations reçues. Elle explique que l'Evars permet aux enfants de comprendre des situations complexes, comme l'inceste ou les violences sexuelles, et de les identifier. Elle cite l'exemple d'une élève qui a révélé avoir été agressée par son oncle quelques semaines après une séance d'Evars, sortant d'une forme d'amnésie traumatique. Barkate insiste sur l'importance de l'intervention d'autres professionnels, tels que les infirmiers et les psychologues, en plus des professeurs. Elle explique que ces spécialistes peuvent créer un environnement plus sûr pour les enfants qui souhaitent parler de leurs expériences traumatisantes.Le nouveau programme d'Evars prévoit toujours l'intervention d'associations et d'institutions partenaires en présence d'un ou plusieurs membres de l'équipe éducative. Cependant, de nombreuses enseignantes interrogées se sont senties mal préparées et désemparées face à ces révélations. Certaines, comme une institutrice qui a reçu les confidences d'une élève agressée par son cousin, n'ont pas formalisé de signalement, témoignant de la difficulté de gérer ces situations complexes sans un accompagnement adéquat.





