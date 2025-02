Scouts et Guides de France Soutiennent l'Intégration de l'Evars dans les Programmes Scolaires

L'association Scouts et Guides de France s'exprime sur l'importance de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) et son intégration dans les programmes scolaires.

Scouts et Guides de France, association d' éducation populaire et catholique, salue la présentation du programme scolaire d' éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (Evars) au Conseil supérieur de l' éducation le 29 janvier. L'association réaffirme l'importance de ce type d'apprentissage et soutient le rôle complémentaire des familles, de l'école et des partenaires associatifs comme le scoutisme dans l' éducation des enfants et des jeunes.

En tant qu'acteur de l'éducation dans toutes ses dimensions - physique, intellectuelle, affective, spirituelle, morale et sociale - les Scouts et Guides de France considèrent l'Evars comme une composante essentielle du développement harmonieux des jeunes. Dans le quotidien de leurs éducateurs et éducatrices, l'Evars est une question qui interpelle et demande une attention sincère aux interrogations des jeunes. Les Scouts et Guides de France s'engagent à construire une réponse émancipatrice et à favoriser un dialogue ouvert et respectueux avec les jeunes. Ils soutiennent l'idée que les jeunes n'abandonnent pas leurs questionnements à la porte de l'établissement scolaire et que l'Evars doit être abordé de manière ouverte et transparente. En tant qu'association catholique, les Scouts et Guides de France croient que les relations d'amitié, d'amour et la sexualité sont des signes de la dignité, de la liberté et de la beauté que Dieu souhaite pour les hommes et les femmes. Leur projet d'éducation intégrale invite à affirmer la profonde dignité de chacun et de chacune dans ce qu'il ou elle est, dans ce qu'il ou elle choisit. Aborder les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle ne s'oppose pas aux valeurs que les Scouts et Guides de France portent. La foi de l'association est celle de l'amour et elle s'adapte aux évolutions de la société. Les Scouts et Guides de France parlent aux jeunes de leur temps avec un regard sincèrement bienveillant, témoignant des interpellations qu'ils leur apportent. Ils agissent dans leurs activités pour permettre à chacun de grandir avec ce qu'il ou elle est, proposant des actions d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle depuis des années. Ces actions reposent sur une approche globale des enfants et s'appuient sur un cadre ajusté à leurs besoins et à leur maturité. Les Scouts et Guides de France rappellent que l'Evars vise à offrir aux jeunes un espace de réflexion et d'échange sur l'intimité, la relation au corps, les relations d'amitié et à partager leurs émotions. Il s'agit de vivre une sexualité respectueuse de son corps et de celui des autres, tout en garantissant une sécurité affective et des relations de qualité. Ces espaces libèrent la parole de certains jeunes et leur ouvrent un avenir plus confiant. Les espaces d'Evars sont structurants, permettant de déconstruire les stéréotypes et d'aborder l'éducation au consentement, à la lutte contre les discriminations. Ils évoquent les relations interpersonnelles davantage égalitaires entre les femmes et les hommes, et la construction de repères. Dans un monde où les jeunes méconnaissent leurs droits, où la violence, le harcèlement, les violences sexistes et sexuelles sont encore une réalité, et où la jeunesse est souvent seule face à un espace numérique sans fin, les Scouts et Guides de France sont convaincus que l'école, les associations d'éducation populaire et les familles ont un rôle à jouer, non en opposition mais en complémentarité pour répondre aux enjeux éducatifs. Ils accueillent avec intérêt l'inscription de l'Evars au sein des programmes scolaires ainsi que la formation des personnels enseignants pour son déploiement. Ensemble, familles, écoles et mouvements éducatifs, ils sauront développer une réponse et un plan d'action à la hauteur des enjeux de la jeunesse auxquels ils font collectivement face.





