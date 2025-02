L'Arcom répond aux critiques acerbes de DAZN sur la lutte contre le piratage

DAZN accuse l'Arcom d'être inefficace dans sa lutte contre le piratage de la Ligue 1. L'Arcom rétorque en affirmant avoir bloqué dix fois plus de sites illicites cette saison que la saison dernière.

L'Arcom contre-attaque face aux critiques acerbes de DAZN dans le conflit qui oppose la plateforme britannique à la Ligue de Football Professionnelle (LFP). Accusée par DAZN de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s'est empressée de clarifier sa position auprès de L'Équipe.

DAZN reproche notamment à la Ligue d'avoir surestimé le nombre d'abonnés du précédent cycle de droits, accuse certains clubs de ne pas suffisamment collaborer et dénonce des manquements en matière de lutte contre le piratage. « L'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, ne travaille pas les week-ends. En Angleterre, on est capable de bloquer 10.000 liens en deux jours, en Italie, c'est 18.000. Et l'Arcom, c'est 5.000 par an ! Autrement dit, l'Italie réalise en un week-end ce que l'Arcom met trois ans et demi à faire ! », a ainsi regretté Brice Daumin, directeur général France de DAZN, dans un entretien au Figaro. \L'Arcom répond ce jeudi à travers L'Équipe : « L'action conjointe de l'Arcom et des parties prenantes (fournisseurs d'accès à Internet notamment) a conduit à une baisse de plus d'un tiers du nombre de consommateurs déclarant des pratiques illicites ». Née en janvier 2022 de la fusion du CSA et du dispositif Hadopi, l'autorité affirme avoir déjà bloqué depuis le début de la saison 'dix fois plus' de sites illicites en comparaison avec la saison dernière. Au total, ce sont 1.858 sites illicites qui ont été bloqués pour la Ligue 1 et la Ligue 2 depuis août 2024. Comme le souligne L'Équipe, le président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, avait déjà renvoyé DAZN à sa propre responsabilité en octobre dernier. S'il avait pris soin de ne pas citer directement le Netflix du sport, devenu l'été dernier le principal diffuseur de la Ligue 1, le président du régulateur de l'audiovisuel avait dénoncé devant les sénateurs la politique tarifaire de DAZN. « Lorsque l’on est sur des prix exorbitants, c’est sûr que l’on alimente le piratage » , avait-il déclaré.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

DAZN L'arcom Ligue 1 Piratage Régulation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

DAZN accuse l'Arcom de relâchement face au piratage de la Ligue 1DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, accuse l'Arcom de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage de la compétition. L'institution répond par un communiqué affirmant son engagement et ses actions pour endiguer ce fléau.

Lire la suite »

Philippe Diallo soutient DAZN face aux difficultés de la diffusion de la Ligue 1Le président de la FFF, Philippe Diallo, exprime son soutien envers DAZN, diffuseur de la Ligue 1, face aux difficultés rencontrées depuis son lancement. Le contrat de DAZN pour diffuser la Ligue 1 est conditionnel à l'obtention d'un nombre d'abonnés spécifique.

Lire la suite »

DAZN Propose un Pass mi-saison pour Suivre la Ligue 1 McDonald’sDAZN propose un Pass mi-saison pour suivre les matchs de la Ligue 1 McDonald’s jusqu’au 3 février. L’abonnement vous donne accès à huit matchs en direct par journée et un en différé.

Lire la suite »

Quels sont les meilleurs matchs de Ligue 1 à voir ce week-end sur DAZN ?Diffuseur officiel de la Ligue 1 McDonald’s cette saison, DAZN propose une nouvelle fois un week-end riche en football français ! Voici le programme des meilleurs matchs du week-end sur DAZN

Lire la suite »

Les abonnés DAZN à la Ligue 1 témoignent : «Après 3 demandes, j’ai enfin pu résilier»A mi-saison de la Ligue1 de football, son principal diffuseur, la plateforme britannique DAZN, baisse ses prix pour séduire plus d'abonnés. Mais ces derniers se montrent assez décontenancés par de telles évolutions tarifaires, d'après les témoignages reçus à Capital.

Lire la suite »

DAZN vous régale cette année : l'accès à la Ligue 1 est disponible à prix fouAmateur de foot, voici une offre qui va vous faire plaisir : profitez de tous les matches de demi-saison avec un pass à prix promotionnel qui vous fait aussi profiter d’autres avantages sportifs plutôt sympa.

Lire la suite »