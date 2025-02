DAZN accuse l'Arcom de relâchement face au piratage de la Ligue 1

DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1, accuse l'Arcom de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage de la compétition. L'institution répond par un communiqué affirmant son engagement et ses actions pour endiguer ce fléau.

DAZN , principal diffuseur de la Ligue 1 , accuse l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( Arcom ) de ne pas faire assez pour lutter contre le piratage. Le directeur général France de DAZN , Brice Daumin, a déclaré dans Le Figaro que l' Arcom ne travaille pas les week-ends et que cela se traduit par un manque de blocage de liens illégaux. En comparaison, il cite des chiffres de l'Angleterre et de l'Italie où des milliers de liens sont bloqués en deux jours.

L'Arcom a réagi par communiqué, affirmant avoir contribué à une baisse d'un tiers du nombre de consommateurs pratiquant des activités illégales et avoir bloqué plus de 1 858 sites illicites pour les Ligues 1 et 2 depuis le début de la saison. L'institution souligne que la lutte contre le piratage est un processus continu et qu'elle travaille avec les détenteurs de droits et les fournisseurs d'accès internet pour renforcer les outils juridiques et techniques. Cette tension n'est pas un événement isolé. Le 16 octobre, l'ancien président de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, avait déjà évoqué le lien entre les prix exorbitants et le piratage. Le lancement de l'offre L1 de DAZN avait suscité de nombreuses critiques en raison de ses tarifs, et l'Arcom avait mené plusieurs campagnes de blocage, notamment pendant les week-ends. Une opération avant le match OM-PSG (0-3) avait permis de bloquer 340 noms de domaine illégaux, mais le piratage massif du Classique n'a pas été empêché. Une étude de LFP Média et Ipsos a révélé que 55 % des téléspectateurs avaient regardé le match de façon illicite. Le piratage représente un manque à gagner de 290 millions d'euros par an pour l'industrie française des contenus sportifs. L'Arcom souligne que, malgré une baisse structurelle du nombre d'utilisateurs de sites de streaming illégaux, le développement de l'IPTV illégale est un enjeu majeur.





