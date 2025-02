Kylie Jenner et Timothée Chalamet, toujours aussi discrets mais complices aux Bafta

Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont fait une nouvelle apparition publique lors de la cérémonie des Bafta. Le couple, qui est ensemble depuis plus d'un an, est apparu discret mais complice. Kylie Jenner a opté pour une tenue pailletée, comme elle l'a fait lors des dernières cérémonies de récompenses auxquelles elle a assisté.

Après les Golden Globes et la Berlinale, Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont encore une fois prouvé que leur histoire était sérieuse. Depuis un peu plus d'un an, la routine de la saison des récompenses est la même : Timothée Chalamet est nommé pour l'un des films les plus attendus de l'année (Wonka ou Un Parfait inconnu) lors d'une cérémonie de remise de prix et Kylie Jenner le soutient, avec une discrétion particulière.

Si la cadette du clan Kardashian-Jenner évite à chaque fois de fouler le tapis rouge, elle opte pour une tenue pailletée (aux Golden Globes 2024 puis 2025, et encore à la Berlinale vendredi) et ne retient pas les gestes tendres envers l'acteur franco-américain. Dimanche soir, aux Bafta, c'était encore le cas : la milliardaire se trouvait aux côtés de son compagnon, mais a également été photographiée en pleine discussion avec Monica Barbaro, qui interprète Joan Baez dans Un Parfait inconnu. Pour l'occasion, le couple était assorti : Timothée Chalamet dans un costume noir rehaussé d'un impressionnant collier en diamant, Kylie Jenner dans une robe noire à dos nu, avec des sequins au niveau du décolleté et sur le bas de la robe.





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kylie Jenner Timothée Chalamet Bafta Cinéma Couple Red Carpet

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner, une Saint-Valentin à BerlinTimothée Chalamet et Kylie Jenner ont fait sensation ensemble lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin. L'acteur et l'influenceuse ont partagé un moment romantique sur le tapis rouge et dans la salle de projection.

Lire la suite »

Timothée Chalamet et Kylie Jenner font sensation à BerlinL'acteur franco-américain Timothée Chalamet a été accueilli par une foule en liesse lors de la 75e édition du Festival International du Film de Berlin. Il a été entouré d'admirateurs qui lui ont adressé des messages d'affection et de fans. La soirée de Saint-Valentin a été marquée par une tenue rose de la marque Chrome Hearts et la présence de sa compagne Kylie Jenner, qui est arrivée dans une robe scintillante.

Lire la suite »

Timothée Chalamet et Kylie Jenner : Une Romance en Pleine ExpansionL'histoire d'amour entre Timothée Chalamet et Kylie Jenner, initialement discrète, est désormais public et suivie avec intérêt dans le monde entier. Les deux amoureux ne craignent plus de s'afficher ensemble, échangeant des sourires et des gestes complices lors d'événements prestigieux comme les Golden Globes. L'acteur, nominé pour plusieurs prix pour son interprétation de Bob Dylan dans le biopic « Un parfait inconnu », a profité de cette soirée pour afficher son amour avec Kylie Jenner. Alors que la course pour l'Oscar se poursuit, on peut s'attendre à voir davantage de ces deux célébrités ensemble, qui irradient de glamour et d'amour.

Lire la suite »

Timothée Chalamet et Kylie Jenner : à Hollywood, un couple qui détonne !Depuis leur première apparition au Renaissance Tour de Beyoncé en septembre 2023, Timothée Chalamet et Kylie Jenner fascinent. Alors que l’acteur est à l’affiche d’Un parfait inconnu ce mercredi 29 janvier, le journaliste Hervé Tropéa est revenu pour Gala.fr sur ce couple qui fait tant parler de lui.

Lire la suite »

Timothée Chalamet dans la peau de Bob Dylan : Un parfait inconnuLe biopic de Bob Dylan, réalisé par James Mangold, débarque sur grand écran et met en lumière l'ascension fulgurante du jeune chanteur folk, incarné par Timothée Chalamet. Découvrez un aperçu du film et de la performance impressionnante du comédien.

Lire la suite »

Un parfait inconnu : Timothée Chalamet est brillant sous les traits de Bob DylanDans Un parfait inconnu, de James Mangold, Timothée Chalamet se glisse dans les chemises rétro et les vestes en daim de Bob Dylan.

Lire la suite »