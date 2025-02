Timothée Chalamet et Kylie Jenner, une Saint-Valentin à Berlin

Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont fait sensation ensemble lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin. L'acteur et l'influenceuse ont partagé un moment romantique sur le tapis rouge et dans la salle de projection.

Timothée Chalamet , l'acteur franco-américain de 29 ans, a passé une soirée de Saint-Valentin mémorable lors de la 75e édition du Festival international du film de Berlin. Présent pour présenter « Un parfait inconnu », le biopic de Bob Dylan réalisé par James Mangold, il a envahi le tapis rouge avec une tenue rose monochrome signée Chrome Hearts et des bijoux Cartier, notamment une montre rose qui a attiré tous les regards.

Après avoir échangé avec ses admirateurs et pris de nombreuses poses, il a rejoint la salle de projection. Un siège restait inoccupé à ses côtés jusqu'à l'arrivée remarquée de Kylie Jenner. L'influenceuse était resplendissante dans une robe de gala à sequins Balenciaga. Le couple, habituellement discret, a cette fois-ci laissé transparaître toute l'affection qu'ils nourrissent l'un pour l'autre avec des caresses subtiles, des regards complices et des baisers délicats dans le cou.Timothée Chalamet et Kylie Jenner, officialisant leur relation en 2023, cultivent une romance discrète. Mais à Berlin, il était impossible de passer incognito. Avant cette apparition berlinoise, ils avaient fait escale à Paris. Le 15 janvier dernier, Timothée Chalamet était en pleine promotion de « Un parfait inconnu ». Accompagné de ses co-stars Edward Norton et Monica Barbaro, il s'était prêté au jeu des autographes et des interviews devant une foule enthousiaste réunie au Grand Rex. Mais après cette soirée chargée, le comédien a eu droit à un moment de détente rien qu'en amoureux. Selon Page Six, Timothée Chalamet et Kylie Jenner auraient dîné Aux Prés, l'un des restaurants gastronomiques du chef Cyril Lignac, situé dans le 6e arrondissement. Le couple a ensuite été aperçu au prestigieux hôtel Royal Monceau. Entre Paris et Berlin, les deux tourtereaux semblent plus unis que jamais





