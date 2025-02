Kering : Un Année Difficile et des Changements Profonds

Kering a publié ses résultats annuels 2024, révélant une baisse significative de son chiffre d'affaires, accompagnée d'une chute du résultat net. Le groupe a annoncé des changements importants, notamment le remplacement de plusieurs dirigeants et la fermeture de 50 boutiques. Malgré les difficultés actuelles, Kering reste optimiste et prévoit une stabilisation des ventes en 2025.

L'aveu d'échec est arrivé très vite. A peine les formules de politesse de rigueur prononcées, François-Henri Pinault a admis sa déception. « Nous sommes très loin de l'objectif de départ », a indiqué le PDG de Kering , en introduction de la présentation des résultats annuels de son groupe.

« Nous savions que les choses ne seraient pas faciles (…) mais la situation a été encore plus difficile que ce que nous avions anticipé », a précisé le propriétaire des marques Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ou Balenciaga. Concrètement, la stabilisation des ventes, espérée un an plus tôt, ne s’est pas traduite dans les comptes. Au global, Kering termine 2024 avec une nouvelle baisse de son chiffre d’affaires, en repli de 12 %. En seulement un an, plus de 2,2 milliards d’euros se sont évaporés, faisant redescendre le chiffre d’affaires total de Kering à 17,2 milliards d’euros. Cette baisse des ventes a également écorné la marge du groupe et à la fin, c’est le résultat net du groupe qui s’effondre de 62 %. Du jamais vu ! Les ventes de Gucci ont continué de plonger et plombé les comptes. Les signaux alertant sur ces mauvais résultats s’étaient multipliés ces dernières semaines, avec pour point d’orgue le limogeage de Sabato de Sarno, le directeur artistique de Gucci, moins de deux ans après son arrivée. Cette annonce se lit désormais au regard des ventes de la marque phare du groupe, qui ont continué de plonger et participé à plomber les résultats du groupe. En 2024, le chiffre d’affaires de Gucci a reculé de 23%, chutant à 7,6 milliards d’euros, quand la marque tutoyait les 10 milliards un an plus tôt… Kering assure néanmoins avoir travaillé sur ses fondamentaux et avoir les atouts pour promettre le «come-back» de Gucci. « La base est solide, c’est le bon moment pour injecter une nouvelle créativité », a justifié Francesca Bellettini, DG adjointe de Kering, en charge du développement des maisons, sans préciser la date à laquelle le nom du nouveau directeur de la création serait annoncé. Au-delà de cette annonce symbolique, le grand remaniement se joue à tous les étages et dans toutes les maisons. Trois nouveaux directeurs généraux ont été nommés pour reprendre les commandes stratégiques de Gucci, Saint Laurent et Balenciaga. Protégée par ses bons résultats, Bottega Veneta qui est la seule maison de mode en croissance (+4%), échappe à cette valse. La griffe experte du cuir va néanmoins devoir prouver sa résilience, alors que son directeur créatif a été recruté par Chanel, et que Louise Trotter qui le remplace, doit prendre ses marques. Au-delà de ces nominations phares et des changements au comité exécutif, le groupe annonce par ailleurs l’arrivée de « nouveaux talents » à la logistique, la communication ou pour gérer la production. Autant de changements qui risquent de fragiliser la machine Kering et la motivation des 47 000 salariés du groupe. « C’est une période de stress, mais aussi excitante pour remettre nos maisons sur les rails », estime pour sa part Francesca Bellettini. Convaincu d’avoir touché le fond, Kering se veut optimiste pour 2025 et espère voir ses ventes se stabiliser, avant un véritable retournement de tendance. “Nous avons pris les décisions nécessaires pour les challenges que le groupe affronte; je suis confiant qu’après une année de stabilisation en 2025, nos ventes repartent sur une trajectoire de croissance rentable. François-Henri Pinault. Un grand plan d'économies et 50 fermetures de boutiques Pour permettre ce retour à la croissance, le numéro deux français du luxe derrière LVMH compte sur la désirabilité de ses marques, autant que sur de grands plans d’économies. Après une réduction globale des coûts de 5% l’an dernier, le même effort est attendu cette année. Optimisation des contrats de transport, réduction des coûts logistiques et de communication sont au programme. Surtout, Kering annonce son intention de tailler dans son réseau de boutiques. En 2025, Kering prévoit la fermeture de 50 points de vente, dont un tiers sont des outlets où ses produits étaient vendus à prix barré, avec des marges moindres. Ces fermetures vont s’accompagner d’une nouvelle baisse des ventes réalisées en grands magasins. Le challenge des différentes maisons sera de contrebalancer ce recul attendu par des ventes dans ses propres boutiques et sites e-commerce. À lire aussi : Kering : important délestage dans l’immobilier à Paris, partenariat avec Ardian Lunettes, parfums et production cinématographique pour faire briller ses marques jusqu'à Hollywood Outre la construction de nouveaux modèles iconiques dans les maisons, notamment autour des sacs Blondie, Jackie ou Bambou chez Gucci, le groupe peut compter sur une diversification qui porte ses fruits. Alors que la division lunettes, lancée il y a tout juste dix ans, se targue d’être devenue le deuxième acteur mondial du secteur, et leader dans le domaine du luxe, avec 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires, sa petite sœur est sur les rail





