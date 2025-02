Kendrick Lamar et la Renaissance de la Broche au Super Bowl 2025

Le Super Bowl 2025 a vu Kendrick Lamar illuminer la scène avec un spectacle de 13 minutes. Son style, notamment ses broches sur sa casquette, a contribué à mettre en avant le retour de cet accessoire de mode. Le texte explore la signification des broches, leur historique et leur place dans la mode actuelle.

Le Super Bowl 2025 a été marqué par un spectacle captivant lors de la mi-temps, avec Kendrick Lamar à l'honneur. Le rappeur, cinq fois lauréat d'un Grammy Award pour son titre « Not Like Us », a enflammé le Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans pendant 13 minutes, accompagné de plusieurs artistes, dont SZA, Mustard, Samuel L. Jackson et Serena Williams. Comme à son habitude, Lamar a fait sensation avec son look, notamment avec une série de broches sur sa casquette.

Une attention particulière a été portée à ses bijoux, un élément central de son style. La tendance des broches revient en force, comme le montre l'exemple de Rihanna lors de son spectacle au Super Bowl 2023. Elle avait arboré trois broches en diamants vintage de la marque Joseph Saidian And Sons. Cette pièce de joaillerie, symbole d'opulence au XVIIIe siècle, a connu son apogée dans les années folles et le début de l'art déco. Elle a été popularisée par des créateurs comme Yves Saint Laurent et Thierry Mugler, mais a ensuite été oubliée au profit de styles plus contemporains. Aujourd'hui, les broches sont redevenues tendances, présentes dans les nouvelles collections de mode et de joaillerie, sur les tapis rouges comme le Met Gala 2024 et même dans la rue. Le Super Bowl 2025 a une nouvelle fois mis en lumière cette tendance, avec Kendrick Lamar et d'autres célébrités qui l'ont intégrée à leurs looks.





