Kendrick Lamar illumine le Super Bowl avec un spectacle explosif et une tenue iconique

Le rappeur américain Kendrick Lamar a offert un concert mémorable lors du Super Bowl 2025, accompagné de stars comme SZA, Mustard et Serena Williams. Son look, notamment sa veste en cuir signée Martine Rose et son jean flare Celine, a fait sensation sur la scène du Caesars Superdome.

Des millions d'Américains étaient rassemblés devant leurs écrans ce dimanche 9 février pour suivre l'édition 2025 du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, qui opposait les Kansas City Chiefs aux Philadelphia Eagles. Le point culminant de ce match inoubliable a été le concert de la mi-temps, assuré cette année par Kendrick Lamar . Le rappeur de 37 ans a offert un spectacle exceptionnel aux côtés de nombreuses stars comme SZA, Mustard, Samuel L. Jackson et même Serena Williams.

Il a interprété ses tubes les plus populaires, tels que Humble, DNA, Euphoria et Not Like Us, qui lui ont valu cinq Grammy Awards la semaine précédente. Kendrick Lamar, maître dans l'art du message caché via ses vêtements, n'a pas dérogé à ses coutumes sur la scène du Caesars Superdome. La pièce maîtresse de son look était une veste en cuir imaginée par la créatrice britannique Martine Rose. Le blouson aux couleurs du drapeau américain, en bleu, blanc, rouge et noir, portait l'inscription « Gloria » cousue en grand sur l'avant. Un mot loin d'être anodin, car il s'agit du titre de sa dernière chanson de son album GNX, sorti en 2024. Dans le titre, Gloria est une personnification du lien intime et souvent conflictuel qu'il entretient avec son art, reflétant le pouvoir qu'a ce dernier à le sublimer et à le consumer, selon Genius. « S'il a choisi la styliste anglaise Martine Rose, c'est parce que comme lui au quotidien, elle redéfinit les codes de l'uniforme masculin en s'inspirant de sa jeunesse passée dans les clubs de Londres et de son amour pour la capitale britannique », note Vogue.Pour le reste de sa tenue, Kendrick Lamar a opté pour une tenue décontractée, assemblée par le styliste Taylor McNeill, connu pour avoir habillé Timothée Chalamet et Charli XCX. Il portait un large t-shirt noir, une casquette portée à l'envers et ornée d'une broche Rahaminov en diamants d'une valeur de 68 000 dollars, des gants en cuir noir, une chaîne avec une lettre « a » se balançant à son bout et une paire de sneakers Air DT Max ’96 de Nike. Le rappeur portait également un jean flare délavé de la griffe française Celine. « À en croire Hedi Slimane, l'ancien directeur artistique de Celine qui a quitté son poste en octobre, il s'agit de l'une de ses créations pour la marque française », rapporte Le Figaro. Le modèle bootcut choisi par Kendrick Lamar s'appelle Serge, en référence à Serge Gainsbourg, qui avait inspiré le créateur réputé pour ses slims dans sa collection printemps-été 2020 présentée en juin 2019. « Si ce choix peut sembler futile, il est surtout représentatif d'une tendance de fond en matière de denim : un retour aux silhouettes (taille basse, évasées, délavées) des années 2000, porté notamment par Pharrell Williams chez Louis Vuitton. »





