Kate Middleton Visites une Prison Féminine pour Soutenir les Mères Détenues

La princesse de Galles a visité la prison de femmes de Styal pour rencontrer les mères détenues et soutenir les programmes de soutien aux familles. Elle a été chaleureusement accueillie et a eu l'occasion d'échanger avec les détenues et le personnel sur l'importance de l'attachement et du soutien maternel pendant la grossesse et l'allaitement.

Une engagement qui lui tient particulièrement à cœur. La princesse de Galles a visité la prison de femmes de Styal, dans le Cheshire, mardi 11 février, avec un grand sourire malgré la pluie battante. Kate Middleton a été accueillie par des dizaines de détenues qui se sont penchées à leur fenêtre pour la saluer en sifflant. Elle leur a répondu en les saluant avec joie.

Créatrice du Centre de la Fondation Royale pour la Petite Enfance et marraine de l'association Action for Children, la femme du prince William s'est déplacée dans le cadre de son combat pour le développement des enfants dès leur plus jeune âge. Lors de cette visite, elle a rencontré des détenues ayant de nouveau-nés en toute intimité. La mère de trois enfants s'est également entretenue avec des membres du personnel ainsi que deux anciennes détenues, qui sont devenues mères pendant leur incarcération, révèle The Sun. Les deux femmes ont partagé leurs expériences au sein de la prison de Styal avec la princesse. « C'était un espace sûr, (...) On pouvait simplement être une maman. Partager des idées sur la façon d'être un meilleur parent. J'aurais aimé pouvoir faire plus », a confié l'une d'entre elles. Le programme mis en place, c'est-à-dire l'accès à des cours et à un soutien du personnel dans leur maternité, les a beaucoup aidées, ce qui a ravi Kate Middleton. « Cela vous a donné le temps nécessaire pour vraiment vous concentrer sur la construction de ce lien », leur a-t-elle dit, avant de s'adresser au personnel de soutien aux familles : « Nous savons à quel point l'attachement et le lien sont importants pour le développement émotionnel et social des bébés et le fait que vous puissiez le faire dès la naissance dans ce cadre est si important. » Malgré sa rémission contre son cancer, la princesse de Galles reprend ainsi ses engagements au sein de la famille royale.





