Kate Middleton Fêtait la Mère Carole Middleton avec un Cadeau Royal

Kate Middleton a célébré le 70e anniversaire de sa mère Carole Middleton avec une attention particulière. La princesse de Galles a visité un fabricant de tricots gallois et a choisi des cadeaux en cachemire pour sa mère et pour elle-même. James Middleton a également souhaité un joyeux anniversaire à sa mère sur Instagram et les internautes ont remarqué des ressemblances entre lui et d'autres membres de la famille royale.

Dans la famille Middleton, on demande la mère. Alors que la fille a fêté ses 43 ans ce 9 janvier, cette fin du mois était l'occasion de célébrer un autre anniversaire, celui de Carole Middleton . La grand-mère de George, Charlotte, Louis et les autres entame un nouveau cap puisqu'elle fête ses 70 ans. Et pour marquer le coup, Kate Middleton avait pensé à tout. La veille du grand jour, la princesse de Galles s'est rendue dans le sud du Pays de Galles.

Lors de sa visite, elle a fait un détour du côté du fabricant gallois de tricots et chaussettes Corgi, à Ammanford. Kate Middleton pense à tout pour l'anniversaire de sa mère Carole. L'entreprise, qui dispose du mandat royal, a l'habitude de confectionner de nombreux objets pour la famille royale britannique, et Kate Middleton n'est donc pas repartie les mains vides. Selon les informations de L'Express, les employés lui ont offert un cardigan zippé en cachemire couleur crème, mais pas que. Carole Middleton a, elle aussi, eu droit à une petite attention pour son anniversaire, alors qu'une écharpe en cachemire bleu marine lui était destinée. Nul doute que ce cadeau de qualité a dû faire plaisir à la maman de Kate ! Si l'on ignore quels ont été les autres cadeaux choisis pour Carole Middleton, on sait en revanche qu'elle occupait les pensées de ses enfants en ce grand jour. Preuve en est, James Middleton, le benjamin de la famille, s'est emparé de son compte Instagram pour souhaiter un bel anniversaire à sa maman avec une photo souvenir. « Joyeux 70 ans à ma mère chérie. Mon héroïne », a commenté le jeune homme en légende d'un cliché des années 80 sur lequel Carole Middleton tient son fils alors bébé. James Middleton : les internautes lui trouvent une ressemblance avec un autre royal. Une publication qui a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, certains s'amusant à trouver des ressemblances entre le jeune James et d'autres membres de la famille. Pour quelques abonnés, c'est incontestable : le benjamin a les traits de sa sœur, Kate. Beaucoup de commentaires ont également évoqué une ressemblance entre James et Louis, le petit dernier des Cambridge. Et vous, qu'en pensez-vous





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kate Middleton Carole Middleton Anniversaire Cadeaux Royal Family James Middleton Louis Kate Ressemblances

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kate Middleton Celebrates Mother Carole's 70th BirthdayKate Middleton is expected to join her mother Carole Middleton for her 70th birthday celebration on Friday, January 31st. Details about the celebration remain scarce, but the magazine Hello! speculates that all three of Carole and Michael Middleton's children, Kate, Pippa, and James, will be present with their respective spouses, wives, and children. While the Middleton family might opt to celebrate at their magnificent Bucklebury estate, sources suggest a potential change of scenery. Ten years ago, Carole Middleton celebrated her 60th birthday in the Caribbean on Mustique Island, where guests enjoyed a jazz concert and fireworks display. Last year's celebration was likely more subdued due to Kate Middleton's abdominal surgery for cancer treatment. This year promises a grand celebration to make up for it!

Lire la suite »

Kate Middleton : ce cadeau spécial offert à sa mère Carole pour ses 70 ansCe vendredi 31 janvier, Carole Middleton fêtait ses 70 ans. Un anniversaire important pour Kate Middleton, qui a tenu à marquer le coup avec un joli cadeau, comme l’a rapporté The Express.

Lire la suite »

Le Frère de Carole Middleton Prend sa Défense contre les Rumeurs de ManipulationLe frère de Carole Middleton, Gary Goldsmith, prend la défense de sa sœur contre les accusations de manipulation dans l'histoire de rencontre de Kate et le Prince William.

Lire la suite »

Kate Middleton choisit un collier chargé de signification pour la cérémonie commémorative de l'HolocausteKate Middleton a rejoint son mari, le prince William, pour une cérémonie commémorative de l'Holocauste à Londres. La princesse de Galles a choisi un collier vintage en perles de faux nacre de Susan Caplan, offert par un conservateur juif, pour l'occasion. La marque a souligné l'honneur que Kate Middleton leur a fait en portant leur bijou pour cette commémoration importante.

Lire la suite »

Kate Middleton a choisi des bijoux hautement symboliques pour la journée de commémoration de l'HolocausteKate Middleton portait un collier de fausses perles à cinq rangs provenant de la bijouterie vintage Susan Caplan ainsi que des boucles d'oreilles pendantes en perles de Bahreïn, héritées de la reine Elizabeth II.

Lire la suite »

Le Faux Pas de Kate Middleton lors des Commémorations d'Auschwitz-BirkenauKate Middleton et le Prince William ont participé aux commémorations du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Cependant, le choix du sac Chanel de la Princesse de Galles a suscité des questions et des controverses.

Lire la suite »