Justice Refuses to Lift Balkany's Ineligibility Sentence

Patrick Balkany, the former mayor of Levallois-Perret, was denied his request to lift the ineligibility sentence imposed on him following his conviction for tax fraud and money laundering. The court's decision, while appealable, represents a significant setback for Balkany's hopes of political comeback.

La justice a refusé ce mercredi 12 février de lever la peine d'inéligibilité prononcée à l'encontre de Patrick Balkany , condamné pour fraude et blanchiment de fraude fiscale. Cette décision met un terme à un espoir de retour pour l'ancien maire (LR) de Levallois-Perret . Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté, à l'issue d'une audience non publique, la demande de lever la peine d'inéligibilité prononcée contre Patrick Balkany .

Bien que cette décision puisse être contestée en appel, elle représente un sérieux obstacle à son retour en politique. Patrick Balkany avait été condamné à cinq ans de prison et dix ans d'inéligibilité pour blanchiment de fraude fiscale aggravé et pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. Les biens dissimulés comprenaient notamment deux luxueuses villas situées dans les Caraïbes et au Maroc. Sa peine d'inéligibilité avait été confirmée lors d'un procès en appel en 2020. Après avoir déjà passé cinq mois en prison en 2019-2020, Patrick Balkany a été à nouveau incarcéré pendant six mois, de février à août 2022, pour non-respect des contraintes de son bracelet électronique. « Monsieur Balkany n'a jamais détourné d'argent public, et les infractions qu'il a commises n'ont aucun lien avec les fonctions d'élu qu'il a exercées par le passé », a déclaré son avocat. « Nous poursuivons l'exercice de nos recours contre cette peine d'inéligibilité, en vigueur depuis 5 ans, et que nous considérons disproportionnée et confiscatoire de la démocratie ». Patrick Balkany, visiblement affecté par sa situation, a exprimé son profond désir de rester actif. « La retraite, c'est l'antichambre de la mort. Et je n'ai pas envie de mourir, je suis beaucoup trop jeune pour mourir », a-t-il déclaré. « Je m'ennuie beaucoup, la retraite c'est pas un truc pour moi, j'ai toujours dit que je mourrai dans mon bureau », a-t-il ajouté.





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Patrick Balkany Ineligibility Tax Fraud Money Laundering Levallois-Perret French Politics

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Patrick Balkany toujours inéligible : Le tribunal de Paris rejette sa demandeLe tribunal correctionnel de Paris a rejeté ce mercredi la demande de l'ancien député-maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, visant à obtenir la levée de sa peine d'inéligibilité.

Lire la suite »

Marjane Satrapi Refuses the Legion of Honour in Protest Against France's Iran PolicyThe Franco-Iranian artist, known internationally for her graphic novel and film 'Persepolis', has declined the Legion of Honour, citing France's 'hypocritical' stance towards Iran, particularly in visa allocation.

Lire la suite »

Crédits immobiliers refusés: le dispositif 'seconde chance' ne sera pas reconduit en 2025Ce dispositif, qui permettait de demander une révision de sa demande de crédit immobilier en cas de refus, ne sera pas reconduit.

Lire la suite »

Victoires de la Musique 2025 : Justice, Tiakola et Santa parmi les nominésLes Victoires de la musique ont dévoilé les nominations pour leur 40e édition, qui se déroulera le 14 février sur France 2. Justice, Pierre Garnier, Tiakola et Santa figurent parmi les artistes sélectionnés. Un clin d'œil au jour de la Saint-Valentin, la cérémonie aura lieu à la Seine Musicale, près de Paris. Eddy Mitchell recevra une Victoire d'honneur pour sa carrière.

Lire la suite »

Présidente péruvienne Dina Boluarte comparaît devant la justice pour une opération du nez clandestineLa présidente péruvienne Dina Boluarte a été entendu lundi par le ministère public dans une affaire qui pourrait la mener à la destitution. L'affaire concerne une opération de rhinoplastie réalisée en juillet 2023 sans informer le Parlement, contrairement à la loi.

Lire la suite »

Tir du loup : la justice retoque les décisions du préfet des Hautes-PyrénéesLe tribunal administratif de Pau annule des arrêtés préfectoraux autorisant des tirs de défense contre le loup en 2022. Une décision qui souligne les carences des mesures de protection des troupeaux dans le massif du Hautacam.

Lire la suite »