Patrick Balkany toujours inéligible : Le tribunal de Paris rejette sa demande

Le tribunal correctionnel de Paris a rejeté ce mercredi la demande de l'ancien député-maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, visant à obtenir la levée de sa peine d'inéligibilité.

Patrick Balkany, ancien député-maire de Levallois-Perret, voit sa demande de levée de l'inéligibilité rejetée par le tribunal correctionnel de Paris ce mercredi 12 février. L'information a été confirmée par une source judiciaire auprès de BFMTV. Me Robin Binsard, avocat de M. Balkany, a exprimé son désaccord contre cette décision, la qualifiant de « trop lourde ». \« M.

Balkany n'a jamais détourné d'argent public, et les infractions qu'il a commises n'ont aucun lien avec les fonctions d'élu qu'il a exercées par le passé. Nous poursuivons l'exercice de nos recours contre cette peine d'inéligibilité, en vigueur depuis 5 ans, et que nous considérons disproportionnée et confiscatoire de la démocratie », a déclaré l'avocat.\M. Balkany avait déposé sa requête le 25 octobre dernier, espérant obtenir une décision favorable pour pouvoir se présenter aux élections municipales de 2026 dans son fief des Hauts-de-Seine. Rappelons que Patrick Balkany avait été condamné en 2019 à cinq ans de prison et dix ans d'inéligibilité pour « blanchiment de fraude fiscale » aggravé, après avoir dissimulé au fisc un patrimoine estimé à 13 millions d'euros. Cette peine d'inéligibilité avait été confirmée lors d'un procès en appel en 2020





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PATRICK BALKANY INÉLIGIBILITÉ TRIBUNAL CORRECTIONNEL LEVALLOIS-PERRET Blanchiment Fraude Fiscale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Patrick Cohen et son regard humoristique sur le Sommet de l'IA à ParisL'émission C à vous explore le Sommet international de l'IA organisé à Paris avec Patrick Cohen, qui aborde le sujet avec son humour caractéristique. L'émission met en lumière les investissements de la France dans l'IA et les inquiétudes soulevées par son utilisation abusive.

Lire la suite »

Patrick Fiori révèle les coulisses de son audition pour Notre-Dame de ParisPatrick Fiori, célèbre pour son rôle de Phœbus dans Notre-Dame de Paris, a raconté son audition mouvementée. Malgré une forte fièvre, il a réussi à convaincre les producteurs et décrocher le rôle. Il a également évoqué son souhait de représenter l'Arménie à l'Eurovision l'année prochaine.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco – Benfica du 12 févrierNotre pronostic : Monaco ne perd pas contre Benfica et les deux équipes marquent (2.05)

Lire la suite »

La tenue de la cavalière d'argent des JO de Paris exposée à ParisLa tenue de la cavalière d’argent qui avait fait sensation en chevauchant le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques sera exposée à partir de samedi au Palais Galliera, musée de la mode parisien.

Lire la suite »

Paris FC - Pau : Le Paris FC favori à domicileLe Paris FC, actuel dauphin de Ligue 2, reçoit Pau dans un match important pour les ambitions de montée. Les Parisiens sont en bonne forme avec 3 victoires lors de leurs 4 derniers matchs, tandis que Pau peinent à enchaîner les victoires. Le Paris FC est donc favori devant son public.

Lire la suite »