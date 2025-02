Henri Sannier, ancien présentateur de Tout le Sport, revient sur sa longue convalescence après une neuropathie chronique

Henri Sannier, connu pour ses présentations du 20 heures sur Antenne 2 et de l'émission Tout le sport, revient sur son épreuve douloureuse en 2020. Suite à un accident de vélo anodin, il a été diagnostiqué avec une polyradiculonévrite chronique, une maladie auto-immune rare qui a progressivement paralysé son corps.

Dans le jour où j'ai réappris à marcher, Henri Sannier , ancien présentateur du 20 heures sur Antenne 2 et de Tout le sport, revient sur l'épreuve qui a bouleversé sa vie en 2020. À la suite d'un accident de vélo anodin, il se découvre atteint d'une polyradiculonévrite chronique , une maladie auto-immune rare qui attaque son système nerveux. Incapable de bouger, progressivement paralysé, il se retrouve incapable de bouger.

« Une vie de légume », confie-t-il à France 3, évoquant une descente aux enfers marquée par la perte de ses repères et de son autonomie. \Pour tenter de stopper la progression de la maladie, il subit des plasmaphérèses, un traitement lourd consistant à filtrer son sang pour remplacer son plasma. « On vous allonge pendant quatre heures. On vous enlève le sang, on extrait le plasma et on vous injecte un plasma tout neuf avant de vous réintroduire votre propre sang », décrit-il. Malgré ces soins, la neuropathie incurable l’affaiblit considérablement. « On a les pieds complètement gelés, très froids. Les mains s’ankylosent, l’équilibre devient précaire… Ce n’est pas simple du tout », raconte-t-il à la chaîne d’information. Incapable de monter à l’étage de sa maison, il doit s’adapter : « Je ne pouvais plus prendre de douche, car elle était à l’étage. Je dormais dans un lit médicalisé, installé au rez-de-chaussée. »\Son combat contre la maladie. Invité de Wendy Bouchard sur ICI, Henri Sannier revient sur son combat contre la maladie. « J’ai cru que ma chute était le facteur déclenchant de ma neuropathie, mais on m’a dit que non », explique-t-il. Malgré la douleur et la fatigue, il n’a jamais abandonné l’idée de remarcher. « Je reviens de loin, mais je n’ai jamais baissé les bras. Je me suis dit que j’allais toujours m’en sortir. » Après des mois en fauteuil roulant, Henri Sannier a réussi à réapprendre à marcher. Il garde toutefois des séquelles de sa maladie. « Regardez mes mains, on dirait qu’elles font 100 kilos », décrit-il.





