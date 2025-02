Grenoble recrute 150 chauffeurs de bus et de tramway face à un manque de personnel

MTag, l'entreprise responsable du réseau de transport urbain de Grenoble, lance une campagne de recrutement pour embaucher 150 chauffeurs de bus et de tramway d'ici 2025. Le manque de personnel s'explique par le taux de roulement important et les contraintes du métier. Les syndicats réclament davantage de mesures de sécurité pour protéger les conducteurs face à l'augmentation des agressions et incivilités dans l'espace public.

MTag, l'entreprise responsable du réseau de transport urbain de Grenoble , MRéso, a lancé une campagne de recrutement pour embaucher 150 chauffeurs de bus et de tramway d'ici 2025. Cette initiative s'impose face à un taux de roulement important au sein de l'entreprise. « Nous avons toujours des besoins, en raison de l'absentéisme et des retraites », explique MTag à notre rédaction.

Le manque de conducteurs de tramway est particulièrement criant, selon Fernando Martins, secrétaire et délégué syndical FO chez MTag. « Avec la crise sanitaire, nous avons interrompu les embauches. Lorsque nous avons dû reprendre, nous n'avions plus assez de personnel », confie-t-il. Les recrutements ont déjà débuté, mais le processus d'embauche et de formation est long, souligne le représentant syndical. Le métier de chauffeur de transport est souvent contraignant, avec des horaires décalés, ce qui contribue à un taux d'absentéisme élevé. « Travailler le matin, puis le soir, et le week-end, c'est épuisant ! » déplore Fernando Martins. L'insécurité est également un facteur de démotivation. Fernando Martins observe une augmentation globale des agressions et incivilités dans l'espace public, non seulement envers les agents des transports, mais aussi envers les usagers. « On ne se fait pas agresser tous les jours, mais l'environnement n'est pas le même qu'avant », tempère-t-il. MTag, quant à lui, affirme que les agressions n'ont pas dissuadé les candidats. « C'est une réalité, mais nous n'avons pas de signaux en ce sens de la part des candidats », précise-t-il.Pour protéger les conducteurs, MTag a installé des vitres anti-agressions dans l'ensemble de sa flotte de véhicules. Les syndicats réclament cependant davantage de mesures de sécurité, notamment la création d'une brigade de sécurisation des transports. Une telle unité, composée d'agents de la police nationale, a été annoncée par la préfecture en 2022 et est déployée sur le terrain depuis 2024. Les syndicats de MTag rencontreront la préfète de l'Isère au courant du mois de février pour plaider leurs revendications, après avoir exercé leur droit de retrait en novembre dernier.





