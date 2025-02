Grenoble: MTag recrute massivement pour faire face au manque de chauffeurs de bus et de tram

Face à un important taux de renouvellement et à un manque de personnel, MTag lance une campagne de recrutement massive de 150 chauffeurs de bus et de tram d'ici 2025. Les syndicats soulignent les contraintes inhérentes à ce métier et la nécessité de mesures de sécurité supplémentaires pour les agents.

MTag, l'entreprise responsable du réseau de transport urbain de Grenoble , MRéso, a lancé une campagne de recrutement visant à embaucher 150 chauffeurs de bus et de tram d'ici 2025. Cette initiative s'avère nécessaire face à un important taux de renouvellement au sein de l'entreprise. « Nous avons toujours des besoins, en raison de l'absentéisme et des départs à la retraite », indiquent les services de MTag.

Un métier contraignant qui attire de moins en moins de candidats, reconnaît Fernando Martins, secrétaire et délégué syndical FO chez MTag. « Ce qu'il nous manque actuellement, ce sont des conducteurs de tram », explique-t-il. « Avec la crise sanitaire, nous avons suspendu les embauches. Quand il a fallu reprendre, nous n'avions plus assez de personnel. » Les recrutements ont déjà commencé, selon MTag. « Il y a des candidats, mais les embaucher prend du temps », affirme le représentant syndical. « Il faut les former ! »Les horaires décalés, une réalité du métier de chauffeur, contribuent à son manque d'attractivité. « Travailler un coup le matin, un coup le soir, puis le week-end, c'est épuisant ! » s'indigne Fernando Martins. Le sous-effectif fait peser un lourd poids sur les agents, qui sont fatigués et entraînent un taux d'absentéisme élevé. Le contexte d'agressions récentes d'agents dans les transports pourrait également décourager les candidats. Cependant, MTag assure que cela n'est pas constaté. « C'est une réalité, mais nous n'avons pas de signaux en ce sens de la part des candidats », affirme l'entreprise. « On ne se fait pas agresser tous les jours, mais l'environnement n'est pas le même qu'avant », tempère Fernando Martins. Il constate une augmentation globale des agressions et incivilités dans l'espace public, mais pas uniquement envers les agents. « Il y a aussi des usagers qui ne se sentent pas en sécurité », dit-il.Les syndicats de MTag réclament davantage de mesures de protection pour les conducteurs. Des aménagements, tels que des vitres anti-agressions, ont été réalisés sur l'ensemble de la flotte de véhicules de MTag. Mais les syndicats souhaitent une solution plus radicale. « On sait qu'il ne peut pas y avoir un policier dans chaque bus, mais on demande une police dédiée à l'espace public urbain, aux endroits stratégiques », demande Fernando Martins. Une brigade de sécurisation des transports, composée d'agents de la police nationale, a été annoncée par la préfecture en 2022 et est déployée sur le terrain depuis 2024. Les syndicats de MTag doivent rencontrer la préfète de l'Isère dans le courant du mois de février pour porter ces revendications, après avoir exercé leur droit de retrait en novembre dernier.





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

EMPLOI TRANSPORT Grenoble Mtag RESO Chauffeurs Bus Tram SECURITE Agressions SYNDICATS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ebony et Franck : un face-à-face inédit et symbolique face au racisme en ligneEbony et Franck, deux candidats de Star Academy, se rencontrent samedi soir en demi-finale dans un événement symbolique. Le choix d'Ebony de se confronter à Franck plutôt qu'à d'autres candidats est interprété comme une volonté de garantir une place en finale à un candidat noir, un événement inédit dans l'histoire de l'émission. Ce choix, cependant, a déclenché une vague de critiques racistes sur les réseaux sociaux, forçant TF1 et Endemol à condamner ces attaques et à se défendre contre le racisme banalisé.

Lire la suite »

Grenoble Maintient sa Suprématie face à Angers en Ligue MagnusGrenoble a renforcé sa position de leader du Championnat de Ligue Magnus en remportant un match crucial contre son dauphin, Angers, sur le score de 3 à 2.

Lire la suite »

Grenoble s'impose face à Biarritz et se détache en tête de la Pro D2La victoire des Isérois contre Biarritz (33-17) ce vendredi soir, en clôture de la 18e journée de Pro D2, combinée aux défaites de Béziers et Aix, leur permet de compter 10 points d'avance en tête du Championnat.

Lire la suite »

Défaite humiliante pour Biarritz face à GrenobleMalgré un sursaut d'orgueil en deuxième période, les Biarrots ont été largement battus par Grenoble (33-17) au stade des Alpes, ce vendredi. Les cartons rouges et jaunes reçus par les joueurs du BO ont largement contribué à ce résultat. Le maintien est plus que jamais menacé pour l'équipe biarrote.

Lire la suite »

Bordeaux s'incline face à Grenoble après un début de match catastrophiqueLes Boxers de Bordeaux ont concédé leur première défaite en sept matchs face aux redoutables Grenoblois (5-1). Rouen, vainqueur d'Amiens, revient à portée de leur 3e place.

Lire la suite »

Absence des Internationaux, Polyvalence et Défi Face à GrenobleL'article traite de la préparation de l'équipe face à la réception de Grenoble, en mettant l'accent sur la polyvalence des joueurs, l'absence d'internationaux et la nécessité de défendre rigoureusement contre l'attaque redoutable de Grenoble.

Lire la suite »