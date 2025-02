Ginette Moulin, propriétaire des Galeries Lafayette, est décédée à 98 ans

Ginette Moulin, propriétaire du groupe Galeries Lafayette, est décédée à l'âge de 98 ans. Elle a dirigé l'entreprise familiale pendant de nombreuses années, après avoir hérité du commerce dans les années 1970. Les Galeries Lafayette, un temple de la consommation au cœur de Paris, sont un héritage familial qui a traversé les épreuves de l'histoire.

Son nom peut-être vous est inconnu, et pourtant, vous connaissez certainement ses magasins. Ginette Moulin , propriétaire du groupe Galeries Lafayette , est décédée à 98 ans. Cinq générations ont mené la tête de ce temple de la consommation au cœur de Paris, avec ses illuminations de Noël qui attirent les touristes du monde entier et ses grandes marques réparties sur 7 niveaux. Les Galeries Lafayette représentent la vie et l'héritage de Ginette Moulin .

Son grand-père, Théophile Bader, a fondé l'enseigne avec un associé en 1894, un magasin de « nouveautés » à l'origine. La Seconde Guerre mondiale a marqué son histoire. La famille juive a été privées de ses titres de propriété par le régime de Vichy. Son grand-père est décédé, son père, résistant, a été déporté. Ginette a fui et se cacha à Lyon dans un ordre religieux catholique. C'est dans les années 1970 que Ginette hérite du commerce familial. Son mari, Etienne Moulin, prend alors la direction du groupe. Après le décès de ce dernier, il y a 20 ans, elle gère difficilement la succession des Galeries entre deux branches de la famille. Ginette Moulin, la 34e fortune de France, rachète toutes les parts pour 2 milliards d'euros et « lègue » la boutique à ses enfants qui siègent toujours au conseil d'administration du groupe, tout comme ses petits-enfants. Décidément, une véritable affaire de famille.





