Décès de Ginette Moulin, pivot de l'histoire familiale des Galeries Lafayette

Ginette Moulin, petite-fille du cofondateur et propriétaire des Galeries Lafayette, est décédée à l'âge de 98 ans. Elle a joué un rôle essentiel dans la transmission du pouvoir au sein de la famille et a contribué à consolider l'empire commercial. La relève est assurée par sa famille, qui continue d'ancrer la saga des Galeries Lafayette dans le tissu économique français.

Une page de l'histoire des Galeries Lafayette se tourne avec le décès de Ginette Moulin , petite-fille du cofondateur, le dimanche 9 février à 98 ans. L'information a été confirmée mardi par le groupe auprès de l'AFP, comme le souligne Sud Ouest. Propriétaire de l'enseigne de grands magasins renommée, Ginette Moulin était la petite-fille de Théophile Bader, qui, avec son cousin Alphonse Kahn, a créé l'entreprise en 1894.

La famille Moulin se classait 34e fortune française en 2024, selon le classement du magazine Challenges, avec un patrimoine professionnel estimé à 4,05 milliards d'euros. En août 2024, elle avait cédé la direction de la holding familiale Motier à son gendre Philippe Houzé, accompagné de Nicolas et Guillaume Houzé et Arthur Lemoine. Ginette Moulin était un personnage déterminant dans l'histoire familiale des Galeries Lafayette. Ayant obtenu seulement son baccalauréat, comme le racontait le journal Les Echos en 2016, elle a connu les cinq générations qui se sont succédé à la tête de l'emblématique magasin du boulevard Haussmann.Ginette Moulin a joué un rôle majeur pour renforcer le contrôle de sa famille sur le groupe. Après le fondateur Théophile Bader, son gendre Raoul Meyer a présidé de 1944 à 1970. Max Heilbronn, le père de Ginette, a ensuite pris les rênes de l'entreprise en 1971. Puis ce fut le tour d'Etienne Moulin (le gendre de Max Heilbronn) de 1977 à 1987, auquel succéda Georges Meyer. Dans le but de préparer la relève, Ginette Moulin avait nommé deux de ses filles, Patricia, l'aînée, et Isabelle, à la direction générale de Motier, comme le racontaient nos confrères des Echos. Philippe Houzé, le mari de Christiane, dirigeait, lui, à l'époque, le groupe et siégeait au conseil de Carrefour avec sa belle-soeur Patricia. Trois de ses six petits-enfants de Ginette Moulin avaient déjà pris des fonctions opérationnelles au sein du groupe : Nicolas et Guillaume, les enfants de Christiane, et Arthur Lemoine, fils de Patricia.Aujourd'hui, la saga familiale se poursuit. En janvier, le groupe Galeries Lafayette comptait 57 magasins en France, dont 19 détenus en propre et 38 exploités par des partenaires franchisés





