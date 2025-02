Gims Annonce Potentiellement Sa Dernière Tournée

Le chanteur et rappeur congolais Gims a fait une déclaration surprise lors des Victoires de la musique, suggérant que sa tournée « Le dernier tour » pourrait être son dernier chapitre sur scène. L'artiste a expliqué qu'il avait atteint un point culminant dans sa carrière et qu'il souhaitait clore cette phase avec une tournée mémorable. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par ses fans, qui se pressent pour assister à ce qui pourrait bien être son dernier spectacle.

Vendredi soir, lors de la cérémonie des Victoires de la musique, Gims , sacré artiste masculin de l'année face à Philippe Katerine, Justice et Tiakola, a lâché une bombe sur scène : sa tournée « Le dernier tour » serait « peut-être le dernier tour » pour lui. « Je pense que c'est ma dernière tournée », a-t-il ajouté en coulisses, au micro de BFMTV. « J’ai connu des grands succès (mais aussi) des bas, on n'a pas toujours été aussi fort que maintenant », a-t-il confié.

« C’est important que chacun traverse son désert et se remette en question pour renaître de ses cendres. » \Gims explique que le métier d'artiste est difficile et qu'il est parfois tentant de baisser les bras. « En tant qu’artiste, on cherche à chaque fois à se réinventer. On pense avoir le tube et ce n’est pas le cas. Parfois peut-être que notre temps est passé, qu’on a envie de baisser les bras. Ce métier est difficile et dépend des autres. » Pour lui, cette tournée marque la fin d'un cycle. « Je l’ai appelé le dernier tour parce que je pense que je suis arrivé au bout, en tout cas en terme de tournée. J’ai fait beaucoup de choses très tôt, je pense que ce sera mon dernier tour. C’est tellement beau de partir sur cette note là, en même temps, je n’ai pas envie de tout gâcher. Comme je vous ai dit, j’ai traversé des déserts, et je n’ai pas envie d’y retourner. Je pense que c’est beau que ça se termine sur une note comme ça. Ça fait 20 ans que ça dure pour moi. Je pense que ça sera mon dernier tour. », \La dernière date de la tournée « Le dernier tour » aura lieu le 20 décembre 2025 à Paris La Défense Arena. « J’ai pas mal de chansons à sortir, à venir, mais en terme de scène, c’est en décembre ma dernière date. Ce sera en décembre. Définitivement. » Sapés comme jamais, avec ses lunettes noires iconiques, Gims, le chanteur et rappeur congolais, règne sur les charts depuis une dizaine d'années. Sur Spotify et Deezer, tout comme sur TikTok, Gims figure parmi les 10 artistes les plus écoutés en France en 2024. Une machine à tubes qui, à 38 ans, n'en finit pas de séduire





BFMTV

