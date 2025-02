Financements en hausse pour l'accompagnement des réfugiés, la Cour des comptes appelle à une meilleure coordination

La Cour des comptes a publié un rapport sur l'accompagnement des réfugiés et demandeurs d'asile en France, mettant en lumière une augmentation significative des financements accordés aux associations. Bien que l'augmentation des flux ait joué un rôle, le rapport souligne également une hausse des coûts unitaires et appelle à une meilleure coordination et définition des missions.

Entre 2019 et 2023, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » ont augmenté de 23% pour atteindre 2,3 milliards d'euros, principalement en raison de nouvelles dépenses dans le domaine de l'asile. Or, dans ce domaine qui relève de la compétence de l'État, ce sont principalement des associations qui fournissent les différentes prestations (hébergement, accompagnement, intégration).

Les financements accordés aux associations ont augmenté de plus de 52% sur la période, pour passer à près de 1,1 milliard d'euros. Cette augmentation importante est expliquée seulement en partie par l'augmentation des flux. Entre 2019 et 2023, les demandes d'asile ont augmenté de 7,4% et les créations de places d'hébergement de 14,7%. Pour la seule gestion du parc d'hébergement, les associations ont reçu plus de 850 millions d'euros en 2023, en augmentation de 46% par rapport à 2019, selon le rapport qui souligne une forte hausse des coûts unitaires. En matière d'intégration, les associations ont reçu 76,3 millions d'euros en 2023 (+114%) pour mettre en œuvre des contrats d'intégration républicaine (CIR), composés d'un volet civique et d'un volet linguistique. Cela s'explique par une augmentation du nombre de signataires et un doublement du volume horaire, avec des formations plus intensives et des bénéficiaires demandant plus d'accompagnement. La progression des coûts est également facilitée par le manque de concurrence entre les prestataires, ajoute le rapport. De manière générale, la Cour des comptes constate que l'État et son opérateur, l'Ofii (Office français de l'immigration et de l'intégration), « ne définissent pas avec suffisamment de précision la nature des missions d'accompagnement, les compétences requises et, dans les structures d'hébergement, le taux d'encadrement » nécessaire. De plus, « le recours à la subvention offre moins de prise à l'État sur le contenu et le suivi d'exécution des prestations », ajoute le rapport. Par conséquent, la Cour préconise de « définir plus précisément » les prestations dans le domaine de l'asile et de « mieux les coordonner » dans le domaine de l'intégration. Pointant également des contrôles « diversement exercés », le rapport appelle également à les « renforcer en particulier dans le domaine de l'asile »





